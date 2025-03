"NUDIO SAM SE ZVEZDI TRI PUTA!" Stojković o prelasku u Partizan, otkrio da mu je majka plakala

Nekadašnji reprezentativac Srbije Vladimir Stojković podelio je Srbiju kada je 2010. godine prešao u Partizan, a to mu navijači Zvezde nisu nikada oprostili. Sada se još jednom osvrnuo na taj period:

Foto: FK Partizan

Bivši čuvar mreže Zvezde i Partizana pričao je otvoreno o tome kako je prešao u redove crno-belih, iako je u Zvezdi proveo četiri godine. Stigao je u Crvenu zvezdu iz Loznice 2001. godine, ali je prešao u Zemun u januaru 2004. godine, a onda je godinu i po dana kasnije potpisao ponovo za klub sa "Marakane". Crveno-beli su ga godinu dana kasnije prodali Nantu, a potom je igrao za Vitese, Sporting, Hetafe i Vigan pre dolaska u Partizan.

- To je ono što pokušavam da objasnim. Pet puta treba da kažem, suludo je što novinar mora da me pita. Ja sam se Zvezdi tri puta nudio. Nisam hteo da dovodim svoj život u neku fazu da moram da razmišljam šta će mi se desiti. Odrastao sam u sportskoj porodici, branio sam Svetsko prvenstvo 2010. godine, Zvezda je kulturno odbijala. Ja sam par puta rekao "Zoki, poštujem Partizan, ali biće velika fama, nisam spreman". I onda se desilo Svetsko prvenstvo, došao je avgust 27-28, ja nemam klub i ne nazire se ništa, bila je neka mala priča sa Olimpijakosom, ali se prekinulo - ispričao je u podkastu "Wish&Go" Vladimir Stojković.

Otkrio je Stojković da je njegova majka skoro zaplakala kada je rekao da odlazi u Partizan.

- Zove me Lola Smiljanić 27. avgusta, vidim da me priprema, ja kažem ide mi se 200 odsto, ali me strah da kažem dolazim sutra. Raspričali smo se, pa su me okrenuli ljudi iz Partzana, posle sam pričao i sa majkom, ona samo što nije zaplakala, "uradio si što je do tebe, nisu te hteli, ljudi iz Partizana te podržavaju". Ja sam imao sportski motiv, tražio sam satisfakciju, meni je sport sve, nisam neko ko može da radi sa strane i trenira, u Sportingu je bilo evidentno da ne mogu da branim i moj cilj je bio da branim godinu dana i da se zahvalim, nešto slično što je Divac uradio u Zvezdi - kazao je Stojković koji se prisetio događanja iz Đenove 2010. godine, situacije u kojoj je nekoliko stotina navijača okružilo autobusa sa igračima i tražilo upravo njega.

