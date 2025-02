"NE ŽELIM NIKOGA DA PLAŠIM..." Trener Jagjelonije opširno analizirao TSC pred plej-of Lige Konferencije

Fudbaleri TSC-a igraju meč plej-of runde Lige Konferencije protiv ekipe Jagjelonije, a pred ovaj duel govorio je strateg poljske ekipe Adrian Šimjenjec.

Foto: Profimedia

Adrian Šimjenjec je na početku analizirao ekipu TSC-a.

- Svakako tim Bačke Topole ponavlja svoju igru i svoj identitet i taktiku, zajedno sa trenerom planiraju sve i dosledni su u tome. Sve što smo analizirali do sada po pitanju protivnika je odlično, imamo jako puno informacija. Naredni meč nam samo potvrđuje ono što očekujemo, to svakako govori dobro o treneru, ekipi i njihovoj igri. Ponavljaju kvalitet, tako ih mogu opisati i to je čist kompliment. Sve proizilazi iz njihove specifičnosti, igraju hrabro, stalo im je do ofanzivnog fudbala, projektivnog fudbala u odbrani. Čitava ekipa teži da preuzme kontrolu u igri. Pored svih kadrovskih promena, nama je jasno što se tiče rada njihovog trenera i ekipe. Znamo šta bismo želeli da iskoristimo, da ide u našu korist. Uradili smo domaći zadatak, sam ispit se dešava na zelenoj podlozi, i veoma se radujem da je baš zelena ta trava“, naveo ja na konferenciji za medije Adrian Šimjenjec.

Komentarisao je poslednji meč svoje ekipe koji su izgubili rezultatom 2:1 od ekipe Stala iz Mjeleca

- Nije to baš bio naš najbolji meč priznajem, moram to otvoreno da kažem. Da li sam znao to direktno posle meča, nisam siguran, ne volim da iznosim mišljenja tako olako i tako brzo. Statistika pokazuje da smo imali i bolje mečeve, desilo se šta se desilo, sa samom loptom smo loše funkcionisali. Nisu statistike toliko lošije, nego smo bili slabiji nego inače, u odnosu na ranije, to nije naša najbolja verzija. Dešava se povremeno. Prosto nismo napadali dovoljno. Ekipa je ipak bila u dobrom raspoloženju, bilo je i agresivnihm momenata, odlučnosti. U igri jedan na jedan su jaki i dobri, fudbaleri su za to najbolji, takvog profila, dobro se snalaze. Taktika za individualne postupke nas je dovela da izgubimo u odnosu na ekipu koja teži da igri loptom po terenu. Moramo biti dosledni, a toga nam je nedostajalo u napadu, ja sam za to odgovoran, za doslednost celog tima i za pravac koji smo odabrali. TSC nije isti tim kao Mjelec, drugačiji su profil, drugi identite. Neke momente ćemo iskoristiti iz tog prethodnog meča, druga je to priča. Izvukli smo važne zaključke, dešava se u fudbalu da ne možemo biti dogri iz jednog meča u drugi, svi su klubovi drugačiji - još jednom je detaljan bio Šimjenjec.

Na kraju nije preterano želeo da komentariše kako će izgledati sam duel.

- Nemam običaj da plašim fudbalere pre meča, fudbal je takav i ima različite faze. Ne radi se o rivalstvu i pitanju ko će duže imati loptu. Do osmine finala ne napreduje ekipa koja ima više loptu, nego koja da više golova. Radi se pre svega o pobedi, meč ima razne faze i razne trenutke. Zrela i iskusna ekipa mora različito da se ponaša, bićemo spremni na različite scenarije. Težiće ka tome TSC da ima veći posed, ali doći će do tog trenutka da ćemo mi preuzeti loptu a oni imaju jak presing i teže da je što pre oduzmu. To će biti ključne situacije - rekao je na kraju Adrian Šimjenjec.

Meč između TSC-a i Jagjelonije je na programu sutra od 18.45 u Bačkoj Topoli.

