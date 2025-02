"VRATIO SAM SE KUĆI": Srnić opet na mestu uspeha

Srpski fudbaler Slavoljub Srnić posle 10 godina vratio se u Čukarički, objavio je klub sa Banovog brda.

FOTO: FK Crvena zvezda

Strelac istorijskog gola za trijumf u finalu Kupa 2015. godine protiv Partizana vraća se nakon sjajnih godina u matičnoj Crvenoj zvezdi (šest titula i tri Kupa) i internacionalne karijere u Španiji, na Kipru i Emiratima.

- Došao sam da izborimo Evropu, to je moj cilj. Neće biti lako, ali klub kao što je Čukarički to zaslužuje. Nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo ciljeve. Ostalo je još 15 kola do kraja, mislim da je sve na nama, na stručnom štabu, a svaki bod biće od ogromne važnosti. Ima ovde dosta momaka sa kojima sa već igrao, neke druge znam sa terena takođe… Svidela mi se i trenerova ideja i filozofija fudbala. Jednostavno, ovde se osećam kao kod svoje kuće - rekao je Srnić.

