AKO MOŽE U HRVATSKOJ, U SRBIJI MOŽEMO I VIŠE I BOLJE! Nesvakidašnji sastanak čelnika FSS-a i delegata srpskog fudbala

Nastavljaju se aktivnosti čelnih ljudi Fudbalskog saveza Srbije povodom sveobuhvatnih mera za unapređenje fudbala u Srbiji. Danas je u Sportskom centru FSS održan sastanak predsednika Dragana Džajića i generalnog sekretara Branka Radujka sa delegatima na utakmicama Super i Prve lige Srbije, sve u sklopu seminara organizovanog od strane Zajednice klubova i FSS u cilju podizanja kvaliteta obavljanja delegatske funkcije.

FOTO: FSS

U saopštenju srpske kuće fudbala ovim povodom, najpre se navodi da je delegatima predstavljen paket reformskih mera koji podrazumeva četiri ključna poglavlja.

U pitanju su:

Investicije u kvalitetne terene

Obrazovanje trenera i administrativnih fudbalskih radnika

Konkurentan sistem takmičenja u svim kategorijama

Podizanje integriteta takmičenja bez kojeg sve prethodne mere nemaju smisla

Čelni ljudi Fudbalskog saveza Srbije na sastanku sa delegatima utakmica / FOTO: FSS

"Ne plašite se, Savez će stajati iza vas kao stena"

Branko Radujko je održao nesvakidašnji govor za srpske fudbalske prilike, i isakao sledeće:

- Sudijama sam juče poslao veoma jasnu poruku, nemoj da se plašite klubova, plašite se, uslovno rečeno, Saveza. Nama treba objektivno, nepristrasno suđenje da bismo povratili poverenje publike u naš fudbal. Ista stvar se ljudi odnosi i na vas. Posao delegata ne počinje sa prvi sudijskim zviždukom i ne završava se kada sudija svira kraj utakmice. Navešću samo jedan od primera gde se nije radilo dobro i prema propisima. Imali smo situacije gde su navijači pravili štetu na tribinama, uništavana su sedišta koja posle moraju da plaćaju Savez ili klubovi čije su to pristalice. I da bi se to izvršilo neophodan je zapisnik sa utakmice, a dešavalo se da delegati ne konstatuju ono što se dešavalo na tribinama i ne konstatuju štetu koja je napravljena. Takođe, ako će arbitri biti hrabri i reći da ih je neko napao, ne smete biti vi koji ćete se praviti da nešto niste videli. Stojimo iza vas i verujemo u vas, ali isto tako moram da istaknem da vas predlažu na lokalu, ali mi smo ti koji prihvatamo ili odbijamo predloge. Mi smo ti koji imenujemo ili razrešavamo. Vama je poslodavac Fudbalski savez Srbije. Prijavite svaki vid pritiska na vas ili arbitre, a mi ćemo da reagujemo. Verujte, bićemo jako strogi kada su svi akteri u pitanju, ali i kada su u pitanju sudije, delegati. Kao što UEFA ne dozvoljava stvari koje su protiv fudbalske igre, tako će reagovati i Savez - rekao je Radujko.

Delegati slušaju obraćanje čelnih ljudi Fudbalskog saveza Srbije / FOTO: FSS

"Ni u jednom segmentu, ekonomskom, socijalnom, istorijskom, Hrvati nisu ispred nas"

- Sve ovo govorim zbog trendova koji su u našem slučaju veoma loši i ne idu nam u prilog kada je u pitanju budućnost našeg fudbala. Zbog toga i ove reforme, hoćemo da na međunarodnoj sceni imamo ne samo dva kluba u grupnoj fazi, želimo tri, četiri kluba u evropskim takmičenjima. Sve to će učiniti da imamo i jaču reprezentaciju, a ne da svaki put drhtimo koga ćemo dobiti od rivala u žrebu za najveća reprezentativna takmičenja. Sve možemo da ostvarimo, ako može u Hrvatskoj, u Srbiji možemo i više i bolje. Ni u jednom segmentu, ekonomskom, socijalnom, istorijskom, nisu ispred nas, naprotiv možemo biti bolji, ali sve to zahteva veću odgovornost u svim segmentima i organizaciji. Staćemo na rep svim pritiscima i neregularnostima. Koliko klubova ispunjava uslove za licenciranje. 13!? Umesto da razmišljaju o tome, kako da zadovolje sve uslove da se takmiče, mnogima je važnije ko je sudija, delegat…Znamo i da pojedini klubovi smene po šest-sedam trenera u toku sezone, a onda vrše pritisak na sudije, delegate, svi su im krivi. Koji to fudbalski ljudi u Evropi, koji vode klubove, smene toliko trenera u jednoj sezoni? Je li to normalno? Nije, naravno. Mnogo je stvari koje mogu i moraju biti bolje kako bi naš fudbal išao napred. U vašem slučaju, očekujemo da radite pošteno i prema propisima, ne treba da se plašite nikoga, obećavam da će savez stajati iza vas kao stena. Sve nepravilnosti zapišite i potpišite se. Ne bojte se, ništa vam neće faliti – rekao je Branko Radujko, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije.

Detalj sa sastanka čelnika Fudbalskog saveza Srbije i delegata Superlige i Prve lige / FOTO: FSS

Ostale prezentacije

"Darko Ramovš, generalni sekretar Zajednice klubova i delegat UEFA, održao je prezentaciju u vezi sa najnovijim trendovima u postupanju delegata kod organizacije utakmica, dok je Aleksandar Pivić, direktor takmičenja održao prezentaciju na temu uočenih nedostataka u radu kroz prikaz dodatnih aktivnosti koje se očekuju u budućnosti.

Nebojša Ivković, stadionski inspektor UEFA, prezentovao je vezu između stadionske infrastrukture i organizacije utakmice sa posebnim naglaskom na uticaj kvalitetne infrastrukture na samu utakmicu.

Zapaženu prezentaciju imao je i Vlado Glođović, komesar za bezbednost UEFA, koji je prikazao kompletan posao iz ugla bezbednosti i saradnje sa delegatom u organizaciji utakmice", ističe se u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije.

