BUKTI RAT U HUMSKOJ! Bivši trener Partizana žestoko odgovorio Predragu Mijatoviću

DOŠAO je Predrag Mijatović na velika vrata u Partizan. Ruku na srce ne kao pred kraj 1989. godine kada je umesto dresa Hajduka iz Splita zadužio beogradski crno-veli i kasnije postao fudbalska ikona.

FOTO: FK Partizan

Čini se da je famozni rat sprečio Peđu da napravi mnogo više kao igrač sa Partizanom, kao i tada moćna Crvena zvezda. Međutim kasnije je posle odlaska u Valensiju, pokorio Evropu sa Real Madridom. Na terenu je Mijatović sve mogao, ali pitanje je koliko može pored istog.

Strašna euforija je zahvatila Humsku po dolasku Crnogorca u upravu kluba, ali završnica jesenjeg dela je bacila mrlju. Prvo je otišao Savo Milošević, a onda i publika sa stadiona, kao i veliki broj bodova.

Opet su se nadvili crni oblaci nad Humskom ulicom, koji se nekako podudaraju sa odlaskom Miloševića.

Podsećanja radi, Savo Milošević je početkom decembra podneo ostavku, a problem je nastao zbog mladog Marka Kerkeza (24) koji je došao u klub kao polednje pojačanje tokom letnjeg prelaznog roka. Kerkez je u debitovao za crno-bele u pobedi nad Jedinstvom iz Uba (3:0), kada je Milošević odlučio da ga ubaci u igru. Sa takvom odlukom se nisu slagali čelnici Partizana.

Instagram FK Partizan

Predrag Mijatović, član uprave crno-belih, otkrio je da je Milošević kada je napustio klub tražio šest plata, a Savo uzvraća i kaže da niko Partizanu nije oprostio toliko para kao on.

- Već je tokom sledećeg dana bilo jasno da to nije razlog. Ne bih to ni komentarisao. Ja, to ova uprava zna, a zna i prethodna, ja sam im rekao pre neki dan da stave na papir koliko sam ja u ova dva mandata oprostio Partizanu. Koliko sam imao potpisanog ugovora, a sa koliko sam otišao. Tako da, ako bilo ko hoće da pričamo o tome, ja svakoga mogu da pogledam u oči. Ali, ne postoji čovek u istoriji Partizana koji je oprostio toliko para Partizanu. To mogu da kažem otvoreno, direktno. Ja imam ugovore kući, a ima i ova uprava, ima i prethodna - rekao je za portal Sportklub Savo Milošević.

Kako je rekao Mijatović, Milošević je nakon što je podneo ostavku mislio da mu pripada šest plata.

FOTO: FK Partizan

- Poslednji sam saznao iako bi možda trebalo da prvi da dobijem tu informaciju. Savi se niko nije mešao u posao. Na startu su mu predočene neke stvari u smislu strategije. Pogodila me je i iznenadila njegova odluka. Pitao sam ga šta mu Partizan duguje. Mislio je da mu pripada šest mesečnih plata, pa smo u pomoć pozvali pravnika kluba. Dobili smo informaciju da trener koji podnese ostavku nema pravo ni na kakvu nadoknadu. Situacija je vrlo jasna i konkretna. Savo je i dalje moj prijatelj, ovo je njegov klub, uvek može da dođe. Uradio je dobar posao, međutim, fudbal nema memoriju, vrlo je kratka, idemo u nove pobede - kazao je Mijatović.

Član uprave crno-belih rekao je pre nekoliko dana da se nije mešao Miloševiću u posao.

- Savo je tako odlučio i podneo je ostavku. Pojavila se tema da se mešam u njegov posao, rušim autoritet. Iskreno, a može i on da posvedoči, nijednom nisam pitao ko će biti u prvih 11. Nikad mu poruku nisam poslao ko treba da igra, nikadm niti ću to da radim. Jedini problem koji je on video, ja nisam, je što sam u jednom trenutku, iz potpuno druge konotacije, zatražio da dok ne proverim neke detalje vezano za dolazak jednog igrača nađe drugo rešenje. I negde smo postigli dogovor. Čak sam mu ponudio da ja razgovara sa igračem. Marko nema veze sa tim, fenomenalno je i dobro dete.

