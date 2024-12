UEFA OTKRILA - OVO SU PROBLEMI SRPSKOG FUDBALA! Reakcija klubova? Jednoglasno za sledeće promene

Fudbalski savez Srbije organizovao je u svom Sportskom centru zajednički sastanak sa klubovima Super i Prve lige na temu promena u prva dva ranga takmičenja našeg fudbala, ali i u omladinskom, odnosno kadetskom uzrastu.

FOTO: FSS

Sastanak je održan na inicijativu generalnog sekretara FSS Branka Radujka, koji je isti vodio u društvu koordinatora za domaća takmičenja Dušana Gelića, menadžera za licenciranje Nenada Santrača, direktora takmičenja Super i Prve lige Aleksandra Pivića i generalnog sekretara Zajednice klubova Super i Prve lige Darka Ramovša.





Prisutni predstavnici klubova pažljivo su saslušali uvodno izlaganje u kome im je kroz UEFA analizu prikazano šta su problemi srpskog fudbala i zbog čega je neophodna reakcija.



"Poštujemo vaše znanje, iskustvo i posvećenost, želimo debatu o osnovnim elementima reforme srpskog fudbala. Sve što pokrećemo je u interesu podizanja srpskog fudbala na viši nivo – da ponovo imamo srpske igrače među najboljima u Evropi, da naši klubovi, više njih redovno igraju UEFA takmičenja i da naša reprezentacija bude moćna i spremna za sportski iskorak na velikim takmičenjima. Analiza UEFA nam između ostalog pokazuje da u top 250 klubova Evrope imamo skoro duplo manje igrača nego pre šest godina. Kada isključimo igrače starije od 28 godina, stvari stoje još mnogo gore. Svi vrlo dobro znamo šta to znači što se tiče vizije i kvaliteta nacionalnih selekcija. Konkurentnost domaće lige je na veoma niskom nivou. Zaključak je jasan – moramo da delujemo odmah da bismo izbegli krah i krenuli u pozitivan trend i u nove uspehe. Talente imamo, ali moramo da promenimo način rada kako bi taj kvalitet bio iskorišćen na odgovarajući način. I to na svim nivoima takmičenja od mlađih kategorija do seniora“, rekao je generalni sekretar početkom sastanka. Deo predstavnika klubova Superlige i Prve lige Srbije na sastanku u Fudbalskom savezu / FOTO: FSS

Klubovi jednoglasno za reforme





Ideja da se od sezone 2026/2027 Super liga Srbije smanji na 12 klubova i da Prva liga bude organizovana na drugačiji način, odnosno da bude razvojno profesionalna, naišla je na odobrenje svih klubova. Ostalo je da se diskutuje o detaljima kako bi se došlo do zvaničnog usvajanja. Predstavnici klubova izneli su svoje stavove i mišljenja kroz konstruktivnu i direktnu komunikaciju.





Do kraja 2026. godine 60 terena, bez pardona za ugrožavanje integriteta



Klubovi su informisani da će do kraja 2026. godine Fudbalski savez Srbije kroz UEFA sredstva solidarnosti, ali i uz pomoć države imati mogućnost da izgradi 60 novih terena. Neki će biti glavni, neki će biti pomoćni.



Istaknuto je da će se strogo voditi računa o integritetu takmičenja. Suđenje mora biti pošteno i profesionalno, bez pritisaka.



Poručeno da nema saradnje i podrške sa klubovima koji sebi dozvole pritiske na sudije, upadanja u sudijske svlačionice ili bilo kakav drugi vid pritiska. Savez je svima na raspolaganju, ali svaki vid nasilja i neregularnosti biće oštro sankcionisan.





Branko Radujko, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije / FOTO: FSS

Konačna odluka u februaru 2025.

U nardnom periodu generalni sekretar će sa saradnicima individulano posećivati klubove gde će nastaviti sa dijalogom. Planiran je još jedan zajednički sastanak krajem januara iduće godine, dok je za februar 2025. planirano konačno usvajanje odluke o promeni formata takmičenja.

