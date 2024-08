ZVEZDA PRODALA REPREZENTATIVCA SRBIJE: Evo koliko su crveno-beli zaradili

✍🏻| #الوصل يتعاقد مع اللاعب الصربي سردان مييايلوفيتش لموسمين 🐆



نورت زعبيل 🇷🇸💛



✍🏻| #AlWasl signs Serbian player Srdjan Mijailovic for two seasons 🐆



Welcome to Zabeel 🇷🇸💛 #الوصل_بطل_الثنائية 🏵️🏆 pic.twitter.com/eMGfrNvhcF — AlWasl SC (@AlWaslSC) August 6, 2024