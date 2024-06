SAD ILI NIKAD: Srbija igra meč generacije - pukovnik ili pokojnik

Fudbalska reprezentacija Srbije danas od 15 sati na "Alijanc areni" u Minhenu igra utakmicu drugog kola C grupe na Evropskom šampionatu protiv Slovenije.

Fudbaleri Srbije su u prvom kolu poraženi od Engleske sa 1:0, dok je Slovenija remizirala sa Danskom 1:1, pa je pobeda imperativ da bi se ostalo u igri za plasman u osminu finala.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi najavio je povratak kapitena Dušana Tadića u startnih 11 i rekao da će biti dve izmene u odnosu na tim protiv Engleske, ali nije precizirao da li u te dve spada i izostanak povređenog Filipa Kostića koga menja Filip Mladenović.

- Mi izlazimo na teren da se borimo. Sloveniju treba da dobijemo, to je cilj. Nećemo sigurno ići sa razmišljanjem o drugom rezultatu... Biće dobra utakmica, to je sigurno, atmosfera takođe, prava fudbalska, biće dosta Slovenaca, biće Srba i to je lepo. Verujem da će posle zajedno otići na pivo, pa ko pobedi neka plati. Biće dobro, radujemo se, ali cilj je da pobedimo - istakao je selektor Srbije na konferenciji za medije.

Selektor Stojković je naglasio da su fudbaleri Srbije motivisani za duel sa Slovenijom.

- Nemojte da brinete, momci su spremni, vidim po treningu da je bilo fenomenalno. Biće u potpunosti spremni da odgovore na izazov koji se zove Slovenija - rekao je Stojković.

On je potom analizirao igru reprezentacije Slovenije. On je naveo da ekipi znači velika podrška navijača.

- Videli ste šta smo imali u Gelzenkirhenu, a sutra će biti veliki, veliki broj. To je dodatni motiv za nas i predstavlja jednu odgovornost na kraju krajeva, ne igrate sami za sebe, imate odgovornost prema nekome. Osećamo to, dobro je da se reprezentacija voli i podržava, stalno se borimo iz utakmice u utakmicu u ponašanju koje imamo kako van terena, tako i na njemu, da budemo primer kako se bori i kako se igra za svoje navijače, za svoj narod - dodao je Stojković.

Selektor Stojković je rekao da nije odlučio ko će da šutira penal ako bude dosuđen na meču sa Slovenijom.

- Neka šutne bilo ko, samo neka da gol. Nebitno je ko će da šutne. Nisam odlučivao o tome, možda bi trebalo da kažem, ne znam, ali... - naveo je Stojković.

On je ponovio da očekuje težak meč protiv Slovenije.

- Biće mnogo teška utakmica i mislim da je Slovenija jedna jako jaka ekipa. Ko god misli da je Slovenija lak protivnik, taj se vara. Kek je odličan trener, igrači su odlični i ekipa koja svakome može da napravi problem. Sa druge strane, mi gledamo sa naše pozicije, želimo i hoćemo da pobedimo Sloveniju, sportski i ljudski je razmišljati i radimo sve na tome da pobedimo sutra, ali moramo da budemo pametni - rekao je Stojković.

U drugom meču C grupe od 18 sati u Frankfurtu sastaju se Engleska - Danska.

