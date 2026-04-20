Najteži muzički zadatak savladao: Po uzoru na Sašu Matića, mladi pevač povukao potez koji je sve iznenadio (FOTO)
POSLE velikih uspeha u najgledanijim muzičkim takmičenjima, Petar Bulatović pravi ozbiljan iskorak na sceni, nova pesma i zreliji pravac doneli su lavinu reakcija.
Mladi pevač Petar Bulatović već godinama gradi svoj put ka vrhu estrade. Publika ga je upoznala kroz takmičenje "Pinkove zvezdice", gde je osvojio region, a potom i kroz "Zvezde Granda", u čijem je finalu zauzeo visoko šesto mesto.
Ipak, njegov put nije bio lak ni jednostavan. Jedna od ključnih odluka bila je upis na Akademiju umetnosti u Beogradu, smer Muzička produkcija i dizajn zvuka. Taj potez zahtevao je i selidbu, svakodnevna putovanja, ali i balansiranje između školovanja i snimanja novih pesama.
Ne krije da mu je najveći uzor Saša Matić, čiji je muzički pravac snažno uticao na njegov stil.
- Danas je jako teško definisati muzički stil, ali ako bih morao da kažem – način na koji radi, kakve pesme izvodi i kakvu karijeru gradi, Saša Matić je mene apsolutno trasirao muzički- iskreno priznaje Petar.
Nedavno je napunio 21 godinu, a promene su i te kako vidljive, kako u njegovom imidžu, tako i u muzici. To potvrđuje i njegova nova pesma „Jedan kroz jedan“, koja već nailazi na odlične reakcije publike.
- Reakcije su uglavnom pozitivne… Uz to, radi se o ozbiljnoj pesmi. I vizuelno i muzički se čuje neka nova zrelost, ali ipak ne mogu ja o tome da sudim.
Zanimljivo je da, uprkos velikom uticaju, još uvek nije upoznao svog idola Sašu Matića. Ipak, to ga ne sprečava da vredno radi i gradi sopstveni put, baš kako poručuje i kroz svoju novu pesmu.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
Ne zaboravite... Tea Tairović okovana dijamantima poslala snažnu poruku (FOTO)
19. 04. 2026. u 21:20
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
Komentari (0)