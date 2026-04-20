Najteži muzički zadatak savladao: Po uzoru na Sašu Matića, mladi pevač povukao potez koji je sve iznenadio (FOTO)

POSLE velikih uspeha u najgledanijim muzičkim takmičenjima, Petar Bulatović pravi ozbiljan iskorak na sceni, nova pesma i zreliji pravac doneli su lavinu reakcija.

Mladi pevač Petar Bulatović već godinama gradi svoj put ka vrhu estrade. Publika ga je upoznala kroz takmičenje "Pinkove zvezdice", gde je osvojio region, a potom i kroz "Zvezde Granda", u čijem je finalu zauzeo visoko šesto mesto.

Ipak, njegov put nije bio lak ni jednostavan. Jedna od ključnih odluka bila je upis na Akademiju umetnosti u Beogradu, smer Muzička produkcija i dizajn zvuka. Taj potez zahtevao je i selidbu, svakodnevna putovanja, ali i balansiranje između školovanja i snimanja novih pesama.

Ne krije da mu je najveći uzor Saša Matić, čiji je muzički pravac snažno uticao na njegov stil.

- Danas je jako teško definisati muzički stil, ali ako bih morao da kažem – način na koji radi, kakve pesme izvodi i kakvu karijeru gradi, Saša Matić je mene apsolutno trasirao muzički- iskreno priznaje Petar.

Nedavno je napunio 21 godinu, a promene su i te kako vidljive, kako u njegovom imidžu, tako i u muzici. To potvrđuje i njegova nova pesma „Jedan kroz jedan“, koja već nailazi na odlične reakcije publike.

- Reakcije su uglavnom pozitivne… Uz to, radi se o ozbiljnoj pesmi. I vizuelno i muzički se čuje neka nova zrelost, ali ipak ne mogu ja o tome da sudim.

Zanimljivo je da, uprkos velikom uticaju, još uvek nije upoznao svog idola Sašu Matića. Ipak, to ga ne sprečava da vredno radi i gradi sopstveni put, baš kako poručuje i kroz svoju novu pesmu.

