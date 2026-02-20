KRST NA ČELU POVORKE NOSIO UNUK: Sahranjena LJiljana Zelen Karadžić (FOTO/VIDEO)

OPELO Ljiljani Zelen Karadžić, supruzi prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, danas je sahranjena na groblju Bare na Palama.

Foto: Novosti

Opelu, koje je služilo lokalno sveštenstvo prisustvovali su predstavnici vlasti i opozicije u Srpskoj, kao i delegacije SPS, SNSD I PDP.

Među prisutnima su bili Neđeljko Elek, Ljubiša Petrović, Nenad Stevandić, Branislav Borenović, Vladimir Kuvalja, Milorad Dodik, Želimir Nešković i Cicko Bjelica.

Saučešće je uputila i ekipa Crveni krst Republike Srpske.

Krst na čelu povorke nosio je unuk Nikola Karadžić.

Sahrani je prisustvovao veliki broj građana koji su došli da porodici izjave poslednje zbogom i odaju poštu preminuloj.

Ljiljana Zelen Karadžić sahranjena je danas na gradskom groblju Bare na Palama.

Preminula je u 81. godini.

Po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gde je i završila Medicinski fakultet.

