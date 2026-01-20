Poznati

"DANAS IMAŠ DETE, SUTRA GA NEMAŠ" Smrt sina do zadnjeg dana nije prežalila - Bolna životna priča Beti Đorđević

K. Despotović

20. 01. 2026. u 14:01

SLAVNA pevačica morala je da nastupi samo mesec dana nakon najvećeg gubitka u životu, a ona je bila dovoljno hrabra da stane na scenu i posveti mu svaku notu.

ДАНАС ИМАШ ДЕТЕ, СУТРА ГА НЕМАШ Смрт сина до задњег дана није прежалила - Болна животна прича Бети Ђорђевић

foto promo: Božidarac

Blagica Beti Đorđević bila je jedna od najistaknutijih izvođačica džez i soul muzike na našim prostorima, a za vreme stare Jugoslavije spadala je u najveće muzičke zvezde Balkana.

Sa suprugom Slobodanom Bobom Đorđevićem i njegovim bendom je tokom šezdesetih nastupala u američkim klupovima u Zapadnoj Nemačkoj, a potom je u čuvenom hotelu "Jugoslavija" svake večeri ostavljala bez daha svojim glasom Beograđane.

Iza nje je velika karijera, kao i učešće na mnogim jugoslovenskim muzičkim festivalima, a proteklih godina je viđali smo je nešto ređe i svaki put nas je oduševljavala svojom energijom, harizmom i beskrajnim muzičkim darom.

Za Bobu Đorđevića udala se kada je imala svega 17 godina, a tri kasnije je par dobio prvo dete – sina Branislava.

Ipak, uvek nasmejana Beti Đorđević imala je mnogo teških trenutaka u životu, a pre 2013. godine je ostala bez sina.

– Na groblju sam, gde sam drugo, kad me pitaju… Samo ja znam kako mi je. Nije mi lako da vam to objasnim... Pevam, a pre bih vrištala. Kroz svaku notu, kroz svaku pesmu izlazi moj bol. Ogromna bol – priznala je pevačica za Blic dve godine nakon tragedije.

Kako je otkrila, Branislav je otišao iznenada, a utehu je tražila u porodici koju je on ostavio iza sebe.

– Mog sina više nema… Umro je od srca. Imao je 47 godina. Iza njega je ostalo dvoje dece. Moja unuka Kristina, unuk Vladan i divna snaha Snežana – rekla je tada Beti.

– Iznenada. Danas imaš dete, sutra ga nemaš. Nisam znala kuda ću i šta ću sa sobom da uradim. Taj 17. juli 2013. ostaće urezan u moje pamćenje dok sam živa. Ima li nešto gore? Mog Branislava više nema. Nadživela sam svoje dete. Nisam izlazila iz kuće danima… – priznala je pevačica.

Ona se prisetila da je nedugo nakon što je izgubila sina morala da nastupi i to je, kao svaki profesionalac, učinila, a nastup je posvetila – sinu.

– Samo mesec dana posle njegove smrti, trebalo je da nastupim na Gardošu. Nastup je davno pre toga zakazan. Otišla sam u Zemun… Stala na binu. Aplauz, ovacije. U publici mnogo onih koji me se sećaju, znaju ko sam… Nisam izdržala... Mislila sam da ću ćutati o svom bolu zauvek. Rekla sam da taj nastup posvećujem sinu koji je umro. I otpevala „Crying Time”. To jer moj život od tada – vreme plakanja – rekla je Beti.

Podsetimo, čuvena pevačica preminula je u 80. godini.

(Espreso)

BONUS VIDEO:

Odrastanje sa: Beti Đorđević otvorila dušu i ispričala kako je izgledalo njeno detinjstvo

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...