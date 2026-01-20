"DANAS IMAŠ DETE, SUTRA GA NEMAŠ" Smrt sina do zadnjeg dana nije prežalila - Bolna životna priča Beti Đorđević

SLAVNA pevačica morala je da nastupi samo mesec dana nakon najvećeg gubitka u životu, a ona je bila dovoljno hrabra da stane na scenu i posveti mu svaku notu.

Blagica Beti Đorđević bila je jedna od najistaknutijih izvođačica džez i soul muzike na našim prostorima, a za vreme stare Jugoslavije spadala je u najveće muzičke zvezde Balkana.

Sa suprugom Slobodanom Bobom Đorđevićem i njegovim bendom je tokom šezdesetih nastupala u američkim klupovima u Zapadnoj Nemačkoj, a potom je u čuvenom hotelu "Jugoslavija" svake večeri ostavljala bez daha svojim glasom Beograđane.

Iza nje je velika karijera, kao i učešće na mnogim jugoslovenskim muzičkim festivalima, a proteklih godina je viđali smo je nešto ređe i svaki put nas je oduševljavala svojom energijom, harizmom i beskrajnim muzičkim darom.

Za Bobu Đorđevića udala se kada je imala svega 17 godina, a tri kasnije je par dobio prvo dete – sina Branislava.

Ipak, uvek nasmejana Beti Đorđević imala je mnogo teških trenutaka u životu, a pre 2013. godine je ostala bez sina.

– Na groblju sam, gde sam drugo, kad me pitaju… Samo ja znam kako mi je. Nije mi lako da vam to objasnim... Pevam, a pre bih vrištala. Kroz svaku notu, kroz svaku pesmu izlazi moj bol. Ogromna bol – priznala je pevačica za Blic dve godine nakon tragedije.

Kako je otkrila, Branislav je otišao iznenada, a utehu je tražila u porodici koju je on ostavio iza sebe.

– Mog sina više nema… Umro je od srca. Imao je 47 godina. Iza njega je ostalo dvoje dece. Moja unuka Kristina, unuk Vladan i divna snaha Snežana – rekla je tada Beti.

– Iznenada. Danas imaš dete, sutra ga nemaš. Nisam znala kuda ću i šta ću sa sobom da uradim. Taj 17. juli 2013. ostaće urezan u moje pamćenje dok sam živa. Ima li nešto gore? Mog Branislava više nema. Nadživela sam svoje dete. Nisam izlazila iz kuće danima… – priznala je pevačica.

Ona se prisetila da je nedugo nakon što je izgubila sina morala da nastupi i to je, kao svaki profesionalac, učinila, a nastup je posvetila – sinu.

– Samo mesec dana posle njegove smrti, trebalo je da nastupim na Gardošu. Nastup je davno pre toga zakazan. Otišla sam u Zemun… Stala na binu. Aplauz, ovacije. U publici mnogo onih koji me se sećaju, znaju ko sam… Nisam izdržala... Mislila sam da ću ćutati o svom bolu zauvek. Rekla sam da taj nastup posvećujem sinu koji je umro. I otpevala „Crying Time”. To jer moj život od tada – vreme plakanja – rekla je Beti.

Podsetimo, čuvena pevačica preminula je u 80. godini.

