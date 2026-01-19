EMOCIJA BEZ FILTERA: Sloba Radanović otvorio dušu o onome na čemu je dugo radio (FOTO)
POPULARNI pevač Slobodan Sloba Radanović publici je predstavio dve nove pesme koje jasno pokazuju zašto se već godinama nalazi među najslušanijim pevačima domaće scene.
Numerama „Kad muškarci plaču“ i „Ko da nas nije ni bilo“, Radanović je ponovo otvorio prostor za emociju, iskrenost i prepoznatljivi senzibilitet koji ga izdvaja.
Novi singlovi, deo su Slobinog novog muzičkog projekta , u kojem pevač spaja lični izraz, životno iskustvo i zrelu interpretaciju. Dve pesme, različite po ritmu i atmosferi, nose zajedničku nit, snažnu emociju i priču u kojoj se mnogi prepoznaju.
Baladu „Ko da nas nije ni bilo“ Sloba za „Večernje novosti“ opisuje kao pesmu koja je u potpunosti u njegovom stilu, dok je „Kad muškarci plaču“ brža, autorska numera koja donosi svež zvuk i drugačiju energiju.
- Izašle su sve nove pesme, jedna balada i jedna malo brža. „Ko da nas nije ni bilo“ je divna i ta pesma je u mom stilu, volim je, a brža „Kad muškarci plaču“ je moja autorska, jer sam radio muziku i tekst, verujem da će takođe, lepo proći - otkrio je Sloba.
Prema njegovim rečima, prvi utisci publike su više nego ohrabrujući, što mu daje dodatni vetar u leđa.
- Reakcije su za sada sjajne, a moja publika voli moju emociju koju dajem i u baladama i u brzim pesmama. Moram da kažem da moji prijatelji iskreno vole moje pesme, oni znaju moj senzibilitet i slični smo.
Posebno mesto u ovom mini-projektu zauzima numera „Kad muškarci plaču“, koja se bavi temom o kojoj se retko govori otvoreno i bez zadrške.
- Pesma „Kad muškarci plaču“ je veoma poučna, ima dobar ritam, ali je dobra i čista emocija bez filtera - istakao je pevač, aludirajući na snažnu poruku koju numera nosi, ali i na balans između emocije i melodije.
Sa druge strane, „Ko da nas nije ni bilo“ donosi energiju, pokret i savremeni zvuk, ali bez odricanja od prepoznatljive Slobine interpretacije. Upravo ta kombinacija, kako tvrde njegovi saradnici i publika, predstavlja ključ njegovog trajanja i uspeha.
