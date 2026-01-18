ZA pevačicu Milenu Ćeranić kalendar ne meri sreću po datumima. Dok su praznici za mnoge predah, za nju su radost susreta sa publikom, a Božić jedini dan koji bez dileme pripada porodici.

Foto: Marko Arsić

U razgovoru za „Večernje novosti“, Milena je iskreno govorila o praznicima, Španiji, slobodi izbora i ljubavi koju ne meri formama.

Navikla da vikendima živi u ritmu svetala bine i aplauza, Milena je i u prazničnim danima ostala dosledna sebi. Sa puno emocije, govorila je o tome zašto je Božić svetinja, zašto joj je Nova godina „svakog dana“, kako je Španija postala njena tiha inspiracija i zašto privatnost čuva kao najveću vrednost. Ovo je priča o ženi koja ne juri šablone, već sopstveni mir. Foto: Marko Arsić

Milena bez dileme izdvaja Božić kao praznik koji pripada porodici i korenima.

- Obeležavam Božić. Proslavila sam ga sa mamom i starijim bratom. Videla sam ga na kratko, uveče sam radila u Crnoj Gori. Jednog dana kada budem imala svoju porodicu nikada neću raditi nijedan Božić.

Za nju, Nova godina nema popmu jedne noći u godini.

- Meni je Nova godina svakog dana ili vikenda. Jednako se spremam za Novu godinu i za bilo koji drugi nastup, bilo gde da se nalazim i bilo gde da pevam. Trudim se da ljudima koji su tu noć sa mnom poželim sve najlepše, za sebe to uradim kasnije.

Iako detalje čuva za sebe, Milena ne krije uzbuđenje zbog puteva koji je vode ka Španiji.

- Imam u planu u aprilu da idem na lepu destinaciju koja je meni jako bitna, uzbuđena sam zbog toga. Dam sam odmor kad to želim. Meni malo za sreću treba. Ja sam skromno biće koje uživa u malim stvarima. Bila sam nedavno u Madridu. Jako volim španski jezik, volim da pevam pesme na njihovom jeziku. Foto: Marko Arsić

Španija je, kako kaže, zemlja koja poštuje muziku i živu svirku, ali Srbija nije jedina adresa njene budućnosti.

- Imam u planu da posetim celu Španiji, mislim da ću jednog dana imati nešto svoje u Španiji. Kod njih je muzika cenjena stvar, retko gde možete da nađete uživo svirku. Puno je skupo, unajmiti nekog uličnog svirača da svira u nekom baru. Kod mene će biti zanimljivo, otom-potom. Ne moram da se preselim u Španiju da bih gradila karijeru, ja neću živeti u Srbiji. Imaću dve kuće sigurno (smeh).

Iskrena i bez ulepšavanja, Milena govori o izborima koji joj donose mir.

- Nije meni potreban muškarac da bih ja bila srećna. Treba biti sam sa sobom srećan, a neko to može samo da upotpuni. Ja o svom privatnom životu ne pričam već dugo. Opekla sam i shvatila da ljudima ne mogu da ugodim. Čuvam za sebe onoliko koliko je to u mogućnosti. Nisam osoba koja mašta o velikoj svadbi, imala sam pre nekoliko dana kolaps gde nisam mogla da se odlučim ni za šta. I zamislite zakažem datum za svadbu godinu dana ranije, i da dođe dan da treba da kažem „da“, ja bih rekla izvinite ali ja nisam spremna na to možemo li da odložimo. Ne sanjam o svadbi, sanjam o ljubavi – poručila je Milena.

