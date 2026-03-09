Svet

"OZBILJNA PRETNJA ZA MAĐARSKU I EU" Orban: Zatražili smo da se obustave sankcije ruskim energentima

В. Н.

09. 03. 2026. u 13:06

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da je u pismu zatražio od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da obustavi sve sankcije ruskim energentima, jer je to potrebno da bi se zaustavio rast cena sirove nafte u Mađarskoj i EU.

ОЗБИЉНА ПРЕТЊА ЗА МАЂАРСКУ И ЕУ Орбан: Затражили смо да се обуставе санкције руским енергентима

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, ukrajinska naftna blokada i rat na Bliskom istoku uzrokuju vrtoglavi rast cena nafte, što predstavlja ozbiljnu pretnju za Mađarsku i Evropsku uniju, prenosi Mađar Nemzet.

Orban je takođe u videu objavljenom na svojoj Fejsbuk stranici rekao da je sazvao sastanak vlade za kasnije tokom dana kako bi "sprečio da cena dizela i benzina poraste do nepodnošljivih nivoa".

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TAJNA CECINOG HITA: Šta se krije iza stihova pesme Fatalna ljubav

TAJNA CECINOG HITA: Šta se krije iza stihova pesme "Fatalna ljubav"