"OZBILJNA PRETNJA ZA MAĐARSKU I EU" Orban: Zatražili smo da se obustave sankcije ruskim energentima
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da je u pismu zatražio od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da obustavi sve sankcije ruskim energentima, jer je to potrebno da bi se zaustavio rast cena sirove nafte u Mađarskoj i EU.
Prema njegovim rečima, ukrajinska naftna blokada i rat na Bliskom istoku uzrokuju vrtoglavi rast cena nafte, što predstavlja ozbiljnu pretnju za Mađarsku i Evropsku uniju, prenosi Mađar Nemzet.
Orban je takođe u videu objavljenom na svojoj Fejsbuk stranici rekao da je sazvao sastanak vlade za kasnije tokom dana kako bi "sprečio da cena dizela i benzina poraste do nepodnošljivih nivoa".
(Tanjug)
