"OZBILJNA PRETNJA ZA MAĐARSKU I EU" Orban: Zatražili smo da se obustave sankcije ruskim energentima

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da je u pismu zatražio od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da obustavi sve sankcije ruskim energentima, jer je to potrebno da bi se zaustavio rast cena sirove nafte u Mađarskoj i EU.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, ukrajinska naftna blokada i rat na Bliskom istoku uzrokuju vrtoglavi rast cena nafte, što predstavlja ozbiljnu pretnju za Mađarsku i Evropsku uniju, prenosi Mađar Nemzet.

Orban je takođe u videu objavljenom na svojoj Fejsbuk stranici rekao da je sazvao sastanak vlade za kasnije tokom dana kako bi "sprečio da cena dizela i benzina poraste do nepodnošljivih nivoa".

(Tanjug)

