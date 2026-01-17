SARADNJA NA KOJU SE DUGO ČEKALO: Željko Samardžić i Duško Lokin osvojili region (FOTO)
NOVA duetska pesma „Maestral“, dvojice pop pevača Željka Samardžića i Duška Lokina, već na prvo slušanje opravdava veliko interesovanje publike.
Dva velika imena regionalne pop muzike udružila su snage u baladi koja donosi snažnu emociju, zrelu interpretaciju i nostalgičan, festivalski zvuk kakav se danas retko čuje.
Posle mnogo godina došlo je do njihovog ponovnog susreta, a iz te iskrene emocije i prijateljstva rodila se i ideja da snime pesmu koja će, kako kažu, ostati kao večna uspomena.
Publika je odmah prepoznala kvalitet, a reč je o baladi koja podseća na zlatno doba festivalskih hitova i vraća veru u pravu, autentičnu muziku. Posebnu draž daje i spot snimljen u Zadru, u Duškovom rodnom gradu, ali i mestu za koje Željka vežu najlepše uspomene iz detinjstva.
- Ovo je za mene poseban grad i drago mi je što se sve dešava u njemu vezano za ovu pesmu - istakao je Samardžić za „Novosti“, ne krijući emocije.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
