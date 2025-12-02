TAKO NE BIH MOGAO: Željko Vasić o koncertimna na kojima se pevaju tuđe pesme (FOTO)
KANTAUTOR Željko Vasić upriličio je večeras veliku promociju novog albuma "25-.ica" na kojem je svoje najveće hitove obradio sa simfonijskim orkestrom.
Tokom svojih 25 godina karijere Željko Vasić otpeo je niz hitova poput "Zanjiši kukovima", "Lozinka za raj", Voli me i ne voli me", "Željo moja jedina" i mnoge druge hitove od kojih su neke i pop klasici.
Željko ovaj jubilej obeležava na mnogo načina, kako i dolikuje, a promociji albuma koji je snimio sa simfonijskim orkestrom prisustvoao je veliki broj zvanica, među kojima su bili Željkovi brojni saradnici, kao i pevači, tekstopisci...
U razogovoru sa nama Željko se i nadovezao fenomene nekih pevača kako prave velike koncerte, a nemaju nijednu svoju pesmu.
- Tako ne bih mogao. Ipak sam ja stara škola. Moje mišljenje je da kada se rade veliki koncerti i ako se ima uslova za to da treba da se pevaju samo svoje pesme, a ako nije tako, onda ne treba ni da se radi - rekao je Željko.
Na albumu "25-ica", Željko je svoje hitove je stavio na ploču jer tako se najbolje sluša i oseća njegova muzika. Ali znao je da će za taj ugođaj mnogima zafaliti gramofon. Zato je mislio i na to i napravio liniju gramofona specijalno za ovu priliku i ovaj jubilej.
