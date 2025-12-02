UMRO NOVINAR NOVAK GRUJIĆ: Preminuo samo tri dana pred 45. rođendan
DUGOGODIŠNjI novinar portala "Pištaljka" Novak Grujić preminuo je 29. novembra u Beogradu, u 44. godini.
Novak Grujić rođen je 2. decembra 1981. godine. Završio je XIV beogradsku gimnaziju. Novinarstvom je počeo da se bavi 2000. godine u listu "Sport". Bio je veliki ljubitelj i poznavalac sporta.
Od 2013. godine pisao je za portal "Pištaljka". Dobitnik je nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo u kategoriji mladih novinara 2016. godine, za seriju tekstova u okviru "Pištaljkinog" projekta "Opštinski radar".
Bio je član UNS-a od 2017. do 2021. godine.
Sahrana Novaka Grujića biće sutra, 3. decembra, sa početkom u 13 sati, na groblju Lešće u Beogradu.
(Telegraf)
