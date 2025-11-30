JELENA KARLEUŠA OPTUŽILA VIKI MILJKOVIĆ, PA DEMANTOVANA U EMISIJI PRED MILIONIMA: "Ja ti nisam Zorica" - Viki: "Šta ćeš, da me biješ?”
PEVAČICE Viki Miljković i Jelena Karleuša ušle su u još jednu burnu raspravu tokom ovonedeljnog izdanja emisije “Pinkove zvezde”.
Članice žirija "zaratile" su zbog takmičara iz Bosne i Hercegovine. Jelena je optužila Viki da uzima sve takmičare, ali je Violeta koleginicu iz žirija ubrzo demantovala.
- Imaćemo još jednog kandidata koji će odabrati Viki. Ja sam najljubomorinija na Viki, poznata sam po tome - rekla je Jelena.
Viki je zatim kroz samo nekoliko rečenica odgovorila koleginici i demantovala je.
- Jao, koliko si ljubomorna Jelena, uživaj opusti se malo - odgovorila je Viki.
Sukob se nastavio Jeleninim napadom da je ipak ljubomorna na Viki jer kako kaže svi takmičari iz Bosne biraju nju za metorku.
- Ne mogu da se opustim Viki dok si mi konkurencija u žiriju. Ljubomorna sam na tebe, pogotovo za kandidate iz Bosne koji te svi biraju. Zapravo je Viki najveća bosanska zvezda - nastavila je Jelena, dok je dobila jasan odgovor od Violete:
- Šta ću kad me vole, godinama unazad, ne kažem ja da drugi ne postoje. Ne biraju oni ko je velika zvezda u Bosni, brkaš lončiće. Oni biraju mentora Jelena, a ne zvezdu u Bosni. Jesi dobila danas kandidata iz Bosne i prošle nedelje?
- Nemoj devojko da me prekidaš, mnogo si se opustila. Ja ti nisam Zorica da te puštam - dobacila je Karleuša, dok je Viki na to imala spreman odgovor:
- Pa šta ćeš da radiš? Da me biješ?
Kako je sve izgledalo, pogledajte u videu ispod:
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
