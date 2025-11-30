VRAĆAM SE RIBOLOVU: Toni Cetinski posle beogradskih koncerata na ovaj način provodiće svoje slobodno vreme (FOTO)

POP zvezda Toni Cetinski održao je večeras i treći koncertu u Plavoj dvorani Sava centra u okviru svoje regionalne turneje "Samo ljubav".

Foto: Novosti

„Blago onom tko te ima“, „Čovjek od leda“, „Od milijun žena“, „Jednom u životu“, „Kad žena zavoli“ i mnoge druge pesme u horu su pevali svi prisutni u dvorani zajedno sa Tonijem. Foto: Novosti

U razgovoru za "Večernje novosti" pop zvezda je otkrio šta će raditi i kako će se odmori posle tri uspešna koncerta u srpskoj prestonici.

- Prvo ću se malo odmoriti, jer mi je potreban odmor. Bilo je mnogo lepo sve tri večeri, a sada ću se resetovati onim što je najviše volim, a to je ribolov. Vraćam se pecanju, jer ribolov i boravak u prirodi me pune energijom, a zdrava ishrana i post mi pomažu da se osećam bolje. Ipak, najvažnija stvar je vera. Ona mi je pomogla da prebrodim najteže trenutke i da ostanem pozitivan. I naravno, ljubav prema životu, muzici, publici i porodici - zaključio nam je Toni. Foto: Novosti

I večeras, 30. novembra, bila je možda i najemotivnija muzička noć. kao i prethodne dve. Još jedno toplo muzičko veče bilo je pred Beogradom. Ljubav je i večeras zavladala Tonijevom muzikom i pesmom.

