TUGA: Premnuo član grupe ABBA
ČLAN grupe Abba, Jan Kling (85), preminuo je, javlja njegov sin Matijas Kling za list Aftonbladet.
Jan Kling je, između ostalog, svirao saksofon i flautu na albumima grupe Aba"Super Trouper" i "The Visitors".
Jan Kling je svirao više instrumenata, između ostalog saksofon i klarinet.
On je takođe zaslužan za poznati uvod na flauti u pesmi grupe Aba"Fernando" iz 1976. godine, piše Expressen.
Pored saradnje sa Abom, Jan Kling je svirao i sa umetnicima poput Bjorna Skifsa, Džerija Vilijamsa, Teda Gerdestada i Monice Zeterlund.
Za list Aftonbladet, njegov sin Matijas Kling potvrdio je da je njegov otac preminuo.
"Bio je skroman i neupadljiv, ali je učestvovao u veoma, veoma mnogo projekata" rekao je Matijas Kling i dodao:
"Oduvek je gajio strast prema muzici. Još kao tinejdžer je sedeo i memorizovao sve soloe Charlieja Parkera napamet. Imao je izuzetnu sposobnost. Najviše ću pamtiti njegovu ljubav prema muzici."
Jan Kling je imao dugu karijeru i započeo snimanje muzike još šezdesetih godina.
Takođe je učestvovao u pozorišnim produkcijama, na primer u okviru Kulturhuset Stadsteatern.
Jan Kling je preminuo u 85. godini života.
(Telegraf)
