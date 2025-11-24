TUGA: Premnuo član grupe ABBA

Poznati

24. 11. 2025. u 23:45

ČLAN grupe Abba, Jan Kling (85), preminuo je, javlja njegov sin Matijas Kling za list Aftonbladet.

Foto: Profimedia

Jan Kling je, između ostalog, svirao saksofon i flautu na albumima grupe  Aba"Super Trouper" i "The Visitors".

Jan Kling je svirao više instrumenata, između ostalog saksofon i klarinet.

On je takođe zaslužan za poznati uvod na flauti u pesmi grupe Aba"Fernando" iz 1976. godine, piše Expressen.

Pored saradnje sa Abom, Jan Kling je svirao i sa umetnicima poput Bjorna Skifsa, Džerija Vilijamsa, Teda Gerdestada i Monice Zeterlund.

Za list Aftonbladet, njegov sin Matijas Kling potvrdio je da je njegov otac preminuo.

"Bio je skroman i neupadljiv, ali je učestvovao u veoma, veoma mnogo projekata" rekao je Matijas Kling i dodao:

"Oduvek je gajio strast prema muzici. Još kao tinejdžer je sedeo i memorizovao sve soloe Charlieja Parkera napamet. Imao je izuzetnu sposobnost. Najviše ću pamtiti njegovu ljubav prema muzici."

Jan Kling je imao dugu karijeru i započeo snimanje muzike još šezdesetih godina.

Takođe je učestvovao u pozorišnim produkcijama, na primer u okviru Kulturhuset Stadsteatern.

Jan Kling je preminuo u 85. godini života.

(Telegraf)

