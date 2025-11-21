Poznati

PUBLICI NIKAD DOSTA HITOVA ŽELJKA SAMARDŽIĆA! PEVAĆE BEOGRAĐANIMA 14. 15. i 26. DECEMBRA U SAVA CENTRU

Промо

21. 11. 2025. u 11:21

"PROBAĆEMO i ovaj put da zaustavimo januar. bar u pesmi", poručuje Željko pred tri velika nastupa.

ПУБЛИЦИ НИКАД ДОСТА ХИТОВА ЖЕЉКА САМАРЏИЋА! ПЕВАЋЕ БЕОГРАЂАНИМА 14. 15. и 26. ДЕЦЕМБРА У САВА ЦЕНТРУ

Foto: Mts dvorana

Beograđani će i ove zime u pesmama Željka Samardžića uživati čak tri dana, 14. 15. 26. decembra u prestoničkom Sava Centru. Kako je i navikao svoje fanove, za sam kraj godine u duhu novogodišnjih praznika upriličiće svoje tradicionalne koncerte. Podsetimo, Samardžić je prošle godine velikim nastupom zaokružio tri decenije od prvog koncerta u beogradskom Sava Centru. Karte za treći koncert već od danas se mogu kupiti putem sajta tickets.rs.

Vidno raspoložen pred tri koncertne večeri, Samardžić poručuje: „Drago mi je da ću imati priliku da se družim sa svojom publikom tri puta  u  decembru mesecu u Sava centru i da ćemo probati još jednom, po ko zna koji put da  "zaustavimo januar", bar u pesmi“.

Kao i uvek, za sam kraj odlazeće godine, Samardžić će  obradovati svoju vernu prestoničku publiku odabranim pop hitovima iz svog bogatog, višedecenijskog opusa. Moći će da  čuju retrospektivu Željkovih najvećih hitova poput: "Grlica", "Sipajte, još jedan viski", „Bezobrazno zelene“; "Da me nije", "Dobar dan tugo", "Bože čuvaj tu zenu", "Ljubavnik”, “9000”,”Možda”,”Nisi ti za male stvari”...ali i pesme novijeg datuma. 

Samardžić, poreklom iz Mostara, najveće uspehe ostvario je u Beogradu, gde je održao svoje prve koncerte u Sava Centru (tri dana uzastopno).  Danas važi za omiljenog pevača na svim prostorima bivše Jugoslavije, kao i na Balkanu. Albumi "Sudbina" i "Sećanje na ljubav" doprineli su njegovom enormnom uspehu i svrstavanju u red  najpopularniji pevača zabavne i pop-muzike na ovim prostorima. 

Nosilac je brojnih muzičkih nagrada i priznanja, te je svojevremeno na festivalu "Pesma Mediterana" u Budvi osvojio nagradu s pesmom "Sipajte još jedan viski". Svojim pevačkim umećem osvaja priznanja i na festivalima "Sunčane skale", "Budva", "Zrenjanin", prestižne nagrade "Oskar popularnosti", "Zlatni Melos" i pevač godine.


Vlasnik je 15 studijskih albuma.


KARTE ZA KONCERT SU U PRODAJI NA TICEKTS.RS
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o Mi smo cigani, najjači smo najjači!

ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"