IZVEDBA POSTALA VIRALNA SA PREKO MILION PREGLEDA: Borko Radivojević i Aleksandra Mladenović oživeli hit Cece Ražnatović (FOTO)

Dušan Cakić

18. 11. 2025. u 22:35

NA JEDNOM od svojih poslednjih nastupa, čuveni harmonikaš Borko Radivojević i pevačica Aleksandra Mladenović izazvali su pravu buru emocija među publikom pesmom „Što si tako zaboravan“, hitom iz 1993. godine koju izvodi Svetlana Ceca Ražnatović.

ИЗВЕДБА ПОСТАЛА ВИРАЛНА СА ПРЕКО МИЛИОН ПРЕГЛЕДА: Борко Радивојевић и Александра Младеновић оживели хит Цеце Ражнатовић (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva/Novosti

Aleksandra je, u trenutku inspiracije, zatražila od Borka da “ožive” ovaj stari hit, a ono što je usledilo pretvorilo se u izvedbu koja je odmah dobila svoje mesto na društvenim mrežama.

Foto: Dušan Petrović

Njen moćan vokal i njegova virtuozna harmonika spojili su se u atmosferi koja je podsetila publiku zašto se neke pesme ne zaboravljaju, već samo čekaju pravi trenutak da ponovo zablistaju.

Snimak ove izvedbe, objavljen na Borkom Instagramu i vrlo brzo je postao viralan, sa više od 1,1 miliona pregleda, preko 350 komentara i skoro 2.300 deljenja, što je posebno impresivan rezultat za domaću muzičku scenu.

Foto: Privatna arhiva

Publika u komentarima ne krije oduševljenje, mnogi ističu da je pesma „ponovo oživela“, da je Borkova harmonika dala posebnu snagu starom hitu, a da je Aleksandrin emotivni vokal pesmi udahnuo novi život. Mnogi primećuju i da se kroz njihov zajednički nastup jasno vidi retka energija i iskrena muzička strast koja prevazilazi generacije i žanrove.

Ovaj trenutak još jednom je pokazao moć live nastupa i spontane energije među izvođačima, kao i činjenicu da publika uvek prepozna dobru muziku.

Sudeći po brojkama i reakcijama, izgleda da je ovom izvedbom jedan Cecin hit dobio potpuno novu svetlost zahvaljujući spoju talentovanog harmonikaša i jednog od najvoljenijih vokala mlađe generacije.

 

