IZVEDBA POSTALA VIRALNA SA PREKO MILION PREGLEDA: Borko Radivojević i Aleksandra Mladenović oživeli hit Cece Ražnatović (FOTO)
NA JEDNOM od svojih poslednjih nastupa, čuveni harmonikaš Borko Radivojević i pevačica Aleksandra Mladenović izazvali su pravu buru emocija među publikom pesmom „Što si tako zaboravan“, hitom iz 1993. godine koju izvodi Svetlana Ceca Ražnatović.
Aleksandra je, u trenutku inspiracije, zatražila od Borka da “ožive” ovaj stari hit, a ono što je usledilo pretvorilo se u izvedbu koja je odmah dobila svoje mesto na društvenim mrežama.
Njen moćan vokal i njegova virtuozna harmonika spojili su se u atmosferi koja je podsetila publiku zašto se neke pesme ne zaboravljaju, već samo čekaju pravi trenutak da ponovo zablistaju.
Snimak ove izvedbe, objavljen na Borkom Instagramu i vrlo brzo je postao viralan, sa više od 1,1 miliona pregleda, preko 350 komentara i skoro 2.300 deljenja, što je posebno impresivan rezultat za domaću muzičku scenu.
Publika u komentarima ne krije oduševljenje, mnogi ističu da je pesma „ponovo oživela“, da je Borkova harmonika dala posebnu snagu starom hitu, a da je Aleksandrin emotivni vokal pesmi udahnuo novi život. Mnogi primećuju i da se kroz njihov zajednički nastup jasno vidi retka energija i iskrena muzička strast koja prevazilazi generacije i žanrove.
Ovaj trenutak još jednom je pokazao moć live nastupa i spontane energije među izvođačima, kao i činjenicu da publika uvek prepozna dobru muziku.
Sudeći po brojkama i reakcijama, izgleda da je ovom izvedbom jedan Cecin hit dobio potpuno novu svetlost zahvaljujući spoju talentovanog harmonikaša i jednog od najvoljenijih vokala mlađe generacije.
