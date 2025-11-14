LJUBAV JE VELIČANSTVO KOME SLUŽIMO: "Crvena jabuka" pevala velike hitove beogradskoj publici i na drguom koncertu (FOTO)

JEDAN od najpopularnijih rok sastava sa ovih prostora “Crvena jabuka”, održao je večeras i drugi veliki koncert u Plavoj dvorani Sava centra, u okviru evropske turneje povodom obeležavanja 40 godina karijere.

Foto: Novosti

Povodom 40 godina postojanja benda, Žera i ekipa priredili su pravi muzički vremeplov, jer su se nizali klasici poput „Tuga, ti i ja”, „Dirlija“, „Nekako s proljeća“, „Tamo gdje ljubav počinje“ i mnogi drugi koje su obeležili generacije.

Uz neizostavni osmeh i šarm, frontmen Žera se i večeras tokom drugog koncerta više puta obraćao publici rečima, govorići: „Samo ljubav“. Publika mu je uzvratila istom merom, pesmom, aplauzima i emocijama koje su ispunile svaki ugao Sava centra. Foto: Novosti

Nekoliko minuta nakon što se završio i večerašnji drugi koncert, Žera je za „Novosti“ sumirao i podelio prve utiske sa svoje dve muzičke noći.

- Samo tokom ovih godinu dana pevali smo širom Evrope, tako da se konstantno pripremamo na koncertima sa našom publikom i nije bila nikakva posebna priprema za Beograd. Svaka nova pozornica je nova bajka ljubavi, života, emocija, ali najviše ljubavi, jer nam je ljubav najpotrebnija. Celi svet je u jednoj kolevci, a ljubav je veličanstvo kom služim. Uživali smo sa Beograđanima u punom sjaju sa izborom pesama od 1985. do 2025. godine, za sve nas, pa i za mene. Publika u Plavoj dvorani je čula numere uz koje su rasli, sazrevali, zaljubljivali se, ali posebno mi je bilo drago što sam video mnogo mladih lica i dece koji stasavaju uz naše hitove – priča nam frontmen „Jabuke“ i dodaje:

- Svirali smo i „Tugo nesrećo“, „Volio bih da si tu“, „Nekako s proljeća“, „Ima nešto od srca do srca“, „Tuga ti i ja“ „Bježi kišo s prozora“ i mnogo drugih iz našeg opusa. Nema kod nas nekih unapred spremljenih scenarija, pa nije bilo ni ovde, jer muzika je emocija, a tu nema pravila, niti postoje, prisutni su samo osećaj i ljubav – rekao je Žera i još jednom se zahvalio svima što su zajedno da njegovim momcima iz benda bili deo muzičkog putovanja kroz vreme.

- Hvala što ste me podržali sve ove godine, pozitivna trema je postojala. Lepo je videti sve generacije na jednom mestu. Rituale pred koncert nemam, pa nisam imao ni sada. Nema tajne mog uspeha, nije to neka matematika. Publika je rekla da li je neka pesma hit, jer je ona zaslužni za to da li nešto traje dugo. Sve u životu ima neki svoj tok – zaljkučio je Žera. Foto: Novosti

Obe večeri su završene ovacijama i stajaćim aplauzom, potvrđujući još jednom da „Crvena jabuka“ ostaje jedan od najvoljenijih bendova na ovim prostorima, a ovakvi koncerti samo su još jedna potvrda njihove neprolazne magije.

