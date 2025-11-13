U ZAGRLJAJU BRENE I BOBE: Aleksandra Prijović blistala na modnoj reviji (FOTO)
FOLK zvezda Aleksandra Prijović došla je modnu reviju da podrži porodični brend Lepe Brene i Bobe Živojinovića.
Ona se na događaj pojavila nešto kasnije u odnosu na njenog supruga Filipa Živojinovia, koji je došao pre organizovanog koktela i obavio završne pripreme i proveru pred predstojeću reviju.
Ona je na sebi imala široko odelo sive boje i crnu majicu uz telo.Odmah po ulasku dočekao ju je svekar Boba Živojinović, koji ju je izgrlio i izljubio, a odmah potom obavestio svoju lepšu polovinu "da je došla snajka".
Brena je odmah prišla da dočeka i pozdravi se sa Aleksandrom, a pevačica nije skidala osmeh sa lica.
