U ZAGRLJAJU BRENE I BOBE: Aleksandra Prijović blistala na modnoj reviji (FOTO)

FOLK zvezda Aleksandra Prijović došla je modnu reviju da podrži porodični brend Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

Foto: ATA Images

Ona se na događaj pojavila nešto kasnije u odnosu na njenog supruga Filipa Živojinovia, koji je došao pre organizovanog koktela i obavio završne pripreme i proveru pred predstojeću reviju. Foto: ATA Images

Ona je na sebi imala široko odelo sive boje i crnu majicu uz telo.Odmah po ulasku dočekao ju je svekar Boba Živojinović, koji ju je izgrlio i izljubio, a odmah potom obavestio svoju lepšu polovinu "da je došla snajka". Foto: ATA Images

Brena je odmah prišla da dočeka i pozdravi se sa Aleksandrom, a pevačica nije skidala osmeh sa lica.

