Poznati

U ZAGRLJAJU BRENE I BOBE: Aleksandra Prijović blistala na modnoj reviji (FOTO)

Dušan Cakić

13. 11. 2025. u 23:20

FOLK zvezda Aleksandra Prijović došla je modnu reviju da podrži porodični brend Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

У ЗАГРЉАЈУ БРЕНЕ И БОБЕ: Александра Пријовић блистала на модној ревији (ФОТО)

Foto: ATA Images

Ona se na događaj pojavila nešto kasnije u odnosu na njenog supruga Filipa Živojinovia, koji je došao pre organizovanog koktela i obavio završne pripreme i proveru pred predstojeću reviju.

Foto: ATA Images

Ona je na sebi imala široko odelo sive boje i crnu majicu uz telo.Odmah po ulasku dočekao ju je svekar Boba Živojinović, koji ju je izgrlio i izljubio, a odmah potom obavestio svoju lepšu polovinu "da je došla snajka".

Foto: ATA Images

Brena je odmah prišla da dočeka i pozdravi se sa Aleksandrom, a pevačica nije skidala osmeh sa lica.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IMAM JEDNU STRAŠNU VEST Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara

"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara