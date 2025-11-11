VEDRANI RUDAN SE POGORŠALO ZDRAVSTVENO STANJE: "Onkolog kaže da bolest napreduje"

HRVATSKA književnica Vedrana Rudan već neko vreme vodi bitku protiv opake bolesti, a kako kaže njeni nalazi su se pogoršali.

Vedrana Rudan ima redak oblik karcinoma, tačnije rak žučnih kanalića. O trenutnom zdravstvenom stanju pisala je u svojoj novoj kolumni Rudan.info na kojoj često otkriva kako se oseća.

Najnoviji tekst opisala je rečima: "Očaj", a onda otkrila da joj se stanje pogoršalo.

- Da budem jasna, stara sam, teško bolesna, ali se ne bojim smrti. Moj onkolog mi je juče rekao: "Bolest napreduje, gospođo. Tešite se, još niko iz života nije živ izašao - otkrila je ona u najnovijem obraćanju.

Operisala se prošle godine

Podsetimo, Vedrana je pre godinu i po dana otkrila da ima rak, a onda je isti i operisala. Kako je tada govorila samo 5 odsto ljudi može da se operiše,

- Negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri meseca da prevariš muža, razbaštiniš decu ili ljubavnika pošalješ u k***c.I nije neki rok. Samo 5 odsto sretnika može da se operiše. Ta sam.Najpre sam otišla u Svetu Nedelju u Radiochirurgiu da mi rak spale pre operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam "ušla u kvotu". Ležala sam u krevetu, operisana, ostala sam bez komada jetre i još nekih komada - rekla je između ostalog Vedrana nakon intervencije.

