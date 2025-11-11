VEDRANI RUDAN SE POGORŠALO ZDRAVSTVENO STANJE: "Onkolog kaže da bolest napreduje"
HRVATSKA književnica Vedrana Rudan već neko vreme vodi bitku protiv opake bolesti, a kako kaže njeni nalazi su se pogoršali.
Vedrana Rudan ima redak oblik karcinoma, tačnije rak žučnih kanalića. O trenutnom zdravstvenom stanju pisala je u svojoj novoj kolumni Rudan.info na kojoj često otkriva kako se oseća.
Najnoviji tekst opisala je rečima: "Očaj", a onda otkrila da joj se stanje pogoršalo.
- Da budem jasna, stara sam, teško bolesna, ali se ne bojim smrti. Moj onkolog mi je juče rekao: "Bolest napreduje, gospođo. Tešite se, još niko iz života nije živ izašao - otkrila je ona u najnovijem obraćanju.
Operisala se prošle godine
Podsetimo, Vedrana je pre godinu i po dana otkrila da ima rak, a onda je isti i operisala. Kako je tada govorila samo 5 odsto ljudi može da se operiše,
- Negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri meseca da prevariš muža, razbaštiniš decu ili ljubavnika pošalješ u k***c.I nije neki rok. Samo 5 odsto sretnika može da se operiše. Ta sam.Najpre sam otišla u Svetu Nedelju u Radiochirurgiu da mi rak spale pre operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam "ušla u kvotu". Ležala sam u krevetu, operisana, ostala sam bez komada jetre i još nekih komada - rekla je između ostalog Vedrana nakon intervencije.
(Blic)
BONUS VIDEO:
JAPANSKI NAUČNICI KREIRALI ROBOTA
Preporučujemo
"Bolest napreduje, to me raduje, ne mogu podneti život u Hrvatskoj"
11. 11. 2025. u 14:55
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)