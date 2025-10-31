BAJA MALI KNINDŽA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Tompson i ja nismo isti
PEVAČ Baja Mali Knindža izjavio je da nikada u životu ne bi nastupao u Hrvatskoj, čak i da ima samo ljubavne pesme.
Baja Mali Knindža je jasno poručio i da on nikog ne mrzi, već da samo voli svoj narod i svoju zemlju.
– Tompson i ja nismo isti i ne možemo biti. Konobar i pesnik ne mogu da se porede! Na koncertima kod Tompsona su u prvom redu mogli da sede generali Mirko Norac, Ante Gotovina i Mladen Markač. Da su kod mene bili Ratko Mladić, Radovan Karadžić i Slobodan Milošević, uhapsili bi i odveli u Hag i mene i njih – rekao je Baja.
Istakao je da on nikome nije spalio kuću, ali da je njegova rodna kuća u Gubinu spaljena.
– Moja pesma nikome ništa loše ne može da učini! Jesu li one gore od toga što su oni meni srušili i zapalili kuću?! Što sam zbog njih otišao sa svog vekovnog ognjišta? – zaključuje Baja Mali Knindža za Informer.
Preporučujemo
"PROLAZE GODINE, MOJ GOSPODINE" Slavlje u domu Baje Malog Knindže
13. 10. 2025. u 15:20
"SPAŠAVALI SU ME": Baja ostao bez bubrega - "Istrulio je skroz!"
12. 10. 2025. u 15:23
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)