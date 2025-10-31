Poznati

BAJA MALI KNINDŽA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Tompson i ja nismo isti

Novosti online

31. 10. 2025. u 21:34

PEVAČ Baja Mali Knindža izjavio je da nikada u životu ne bi nastupao u Hrvatskoj, čak i da ima samo ljubavne pesme.

БАЈА МАЛИ КНИНЏА БЕЗ ДЛАКЕ НА ЈЕЗИКУ: Томпсон и ја нисмо исти

Foto: Novosti

Baja Mali Knindža je jasno poručio i da on nikog ne mrzi, već da samo voli svoj narod i svoju zemlju.

– Tompson i ja nismo isti i ne možemo biti. Konobar i pesnik ne mogu da se porede! Na koncertima kod Tompsona su u prvom redu mogli da sede generali Mirko Norac, Ante Gotovina i Mladen Markač. Da su kod mene bili Ratko Mladić, Radovan Karadžić i Slobodan Milošević, uhapsili bi i odveli u Hag i mene i njih – rekao je Baja.

Istakao je da on nikome nije spalio kuću, ali da je njegova rodna kuća u Gubinu spaljena.

– Moja pesma nikome ništa loše ne može da učini! Jesu li one gore od toga što su oni meni srušili i zapalili kuću?! Što sam zbog njih otišao sa svog vekovnog ognjišta? – zaključuje Baja Mali Knindža za Informer.

Foto: Instagram printskrin/bajamaliknindza_official/ pajcin_smiljana

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU