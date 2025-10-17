ESTRADA KAO PODRŠKA: Milica Pavlović i Bojan Vasković "Leksington" bend uživali na koncertu Goce Tržan (FOTO)
POP zvezda Goca Tržan večeras je održala koncert u Beogradu, a veliki broj poznatih ličnosti došao je da je podrži.
Goca je priredila pravi muzički spektakl pred beogradskom publikom, podižući atmosferu do usijanja svojim dobro poznatim hitovima, kako sam ona zna.
Među poznatim gostima koji su došli da podrže Gocu, našli su se i brojni prijatelji i kolege sa estrade. Iz prvih redova Gocu su bodrile njene kolege, Bojan Vasković, pevač i frontmen grupe "Leksington", kao muzička zvezda Milica Pavlovič, koja je takođe plenila pažnju svojim prisustvom.
Pored njih, događaju su prisustvovala i mnoga druga poznata imena sa domaće javne scene.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BELA "MEČKA" NA PUTU DO BEČA: Rada Manojlović otišla na putovanje iz snova (FOTO)
17. 10. 2025. u 20:56
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)