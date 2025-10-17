Poznati

ESTRADA KAO PODRŠKA: Milica Pavlović i Bojan Vasković "Leksington" bend uživali na koncertu Goce Tržan (FOTO)

Dušan Cakić

17. 10. 2025. u 22:07

POP zvezda Goca Tržan večeras je održala koncert u Beogradu, a veliki broj poznatih ličnosti došao je da je podrži.

ЕСТРАДА КАО ПОДРШКА: Милица Павловић и Бојан Васковић Лексингтон бенд уживали на концерту Гоце Тржан (ФОТО)

Foto: Novosti

Goca je priredila pravi muzički spektakl pred beogradskom publikom, podižući atmosferu do usijanja svojim dobro poznatim hitovima, kako sam ona zna.

Foto: Novosti

Među poznatim gostima koji su došli da podrže Gocu, našli su se i brojni prijatelji i kolege sa estrade. Iz prvih redova Gocu su bodrile njene kolege, Bojan Vasković, pevač i frontmen grupe "Leksington", kao muzička zvezda Milica Pavlovič, koja je takođe plenila pažnju svojim prisustvom.

Foto: Novosti

Pored njih, događaju su prisustvovala i mnoga druga poznata imena sa domaće javne scene.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem