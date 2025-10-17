ESTRADA KAO PODRŠKA: Milica Pavlović i Bojan Vasković "Leksington" bend uživali na koncertu Goce Tržan (FOTO)

POP zvezda Goca Tržan večeras je održala koncert u Beogradu, a veliki broj poznatih ličnosti došao je da je podrži.

Foto: Novosti

Goca je priredila pravi muzički spektakl pred beogradskom publikom, podižući atmosferu do usijanja svojim dobro poznatim hitovima, kako sam ona zna. Foto: Novosti

Među poznatim gostima koji su došli da podrže Gocu, našli su se i brojni prijatelji i kolege sa estrade. Iz prvih redova Gocu su bodrile njene kolege, Bojan Vasković, pevač i frontmen grupe "Leksington", kao muzička zvezda Milica Pavlovič, koja je takođe plenila pažnju svojim prisustvom. Foto: Novosti

Pored njih, događaju su prisustvovala i mnoga druga poznata imena sa domaće javne scene.

