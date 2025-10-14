Poznati

PRIJATELJI I KOLEGE GA PODRŽALE: Estrada pristigla na koncert Borisa Režaka (FOTO)

Dušan Cakić

14. 10. 2025. u 22:00

POP zvezda Boris Režak održao je večeras veliki koncert u Plavoj dvorani Sava centra.

ПРИЈАТЕЉИ И КОЛЕГЕ ГА ПОДРЖАЛЕ: Естрада пристигла на концерт Бориса Режака (ФОТО)

Foto: Novosti

Koncert je zapčeo pesmom "Gospodska ulica", a u nastavku večeri ređali su se ostali hitovi popularnog pevača.

Foto: Novosti

Pred sam izlazak na binu, Boris je istakao da je dugo čekao ovo veče i da se dugo pripremao.

- Kada čovek radi na nečemu dugo i temeljno, onda znam da uspeh neće izostati. Večeras je veče muzike i pesme - rekao je Boris i dodao:

- Lepo sam se naspavao, obavili poslednje pripremei možemo da pevamo zajedno.

Foto: Novosti

Kako bi užvali u pesama, Režaka su svojim dolaskom podržale mnogbrone kolege, među kojima su bili:

Foto: Novosti

- Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić;

Foto: Novosti

Suzana Mančić;

Foto: Novosti

Nenad Knežević Knez;

Foto: Novosti

Sergej Ćetković sa suprugom;

Foto: Novosti

Sergej Pajić;

Foto: Novosti

Tijana Bogićević i Filari.

Foto: Novosti

Nema sumnje da narod koji je bio prisutan u Plavoj dvorani uživao u pravoj emotivnoj večeri ispunjenom muzikom i pesmom.

 

