PRIJATELJI I KOLEGE GA PODRŽALE: Estrada pristigla na koncert Borisa Režaka (FOTO)

POP zvezda Boris Režak održao je večeras veliki koncert u Plavoj dvorani Sava centra.

Pred sam izlazak na binu, Boris je istakao da je dugo čekao ovo veče i da se dugo pripremao.

- Kada čovek radi na nečemu dugo i temeljno, onda znam da uspeh neće izostati. Večeras je veče muzike i pesme - rekao je Boris i dodao:

Nema sumnje da narod koji je bio prisutan u Plavoj dvorani uživao u pravoj emotivnoj večeri ispunjenom muzikom i pesmom.

