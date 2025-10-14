PRIJATELJI I KOLEGE GA PODRŽALE: Estrada pristigla na koncert Borisa Režaka (FOTO)
POP zvezda Boris Režak održao je večeras veliki koncert u Plavoj dvorani Sava centra.
Koncert je zapčeo pesmom "Gospodska ulica", a u nastavku večeri ređali su se ostali hitovi popularnog pevača.
Pred sam izlazak na binu, Boris je istakao da je dugo čekao ovo veče i da se dugo pripremao.
- Kada čovek radi na nečemu dugo i temeljno, onda znam da uspeh neće izostati. Večeras je veče muzike i pesme - rekao je Boris i dodao:
- Lepo sam se naspavao, obavili poslednje pripremei možemo da pevamo zajedno.
Kako bi užvali u pesama, Režaka su svojim dolaskom podržale mnogbrone kolege, među kojima su bili:
- Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić;
Suzana Mančić;
Nenad Knežević Knez;
Sergej Ćetković sa suprugom;
Sergej Pajić;
Tijana Bogićević i Filari.
Nema sumnje da narod koji je bio prisutan u Plavoj dvorani uživao u pravoj emotivnoj večeri ispunjenom muzikom i pesmom.
