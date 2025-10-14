MOJIH DESET ISTINA: Nataša Bekvalac u suzama izavala lavinu emocija, a tu je i njena sestričina (FOTO)

POP zvezda Nataša Bekvalac svoju publiku je obradovala novim studijskim albumom pod nazivom „Mama“.

Foto: Dušan Petrović

Numere koje čine novi Natašin muziki materijal, pored naslovne „Mama“ su: „Nataša“, „Oštećena“, „U inat“ (duet sa setričinom Zoi), „Patologija“, „Gola“, „Crni labud“, „Alal ti“, „Fali mi ljubav“, „Izlečena“. Foto: Dušan Petrović

Ovaj projekat je za Natašu vrlo ličan, introspektivan, a pop diva je sa deset pesama, predstavila deset istina, kako nam je istakla.

- Proces je trajao baš dugo, ja nisam od onih izvođaca koji imaju tajminge za izdavanje albuma, moja karijera je išla uzlaznom putanjom i nisam imala pritisak da moram nešto da objavim, sve dok nisam videla da je prošlo devet godina. Dala sam sebi vreme da pronađem pesme i da numere pronađu mene. Sve se skockalo baš onda kada moje vreme i nekako sad se osećam baš dobro, stabilno i spremno da izađem sa ovim. Za mene je ovo mnogo više od albuma, to je stvarno ne samo nešto što je moje lično i intimno, to je i nekako timski projekat, puno je ljudi radilo na njemu i zaista je svako utkao deo svog srca i svoje emocije i neke svoje priče u njega – istakla je Nataša za „Večernje novosti“. Foto: Dušan Petrović

Tekst za numeru „Izlečena“ pisala je pokojna Marina Tucaković, a pevačica je za naš list otkrila da je snimanje pesme bilo veoma emotivno za nju.

- Kad sam dobila pesmu, baš mi je bila lična, ali sam shvatila da je i Marini jako lična, da nije samo moja. Ja sam kanal koji je ona odabrala za te svoje tako duboke i tako teške reči. Onda mi je to stvorilo odgovornost i mali pritisak, tako da u nekom momentu sam mislila da nisam dostojna da je izvedem i onda kad sam već odabrana da sigurno to i mogu. Nekoliko dana nisam mogla da je otpevam u studiju, ne zbog zahtevne melodije ili nekih visina, nego prosto ukočila sam se i ništa nije izlazilo iz mene do momenta dok nije izašlo, snimili smo dva ili tri kanala, i ona treba da zvuči baš tako kako zvuči – zaključila je muzička zvezda.

