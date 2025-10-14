ALEK BOLDVIN SE ZAKUCAO U DRVO: Holivudska braća doživela saobraćajnu nesreću

ALEK Boldvin i njegov brat doživeli su saobraćajnu nesreću kada su se automobilom zakucali u drvo

Foto: Printskrin Youtube/ Youtube/CBS Sunday Morning

Holivudska braća Alek i Stiven Boldvin doživeli su saobraćajnu nesrecću u Hemptonsu kada su udarili u drvo. Glumci su potvrdili da su dobro i zahvalili su se fanovima na podršci.

Holivudska braća Alek (67) i Stiven Boldvin (59) bili su umešani u saobraćajnu nesreću u Hemptonsu, kada je njihov automobil udario u drvo. Iako je vozilo pretrpelo veliku štetu, obojica su srećom nepovređeni.

Nesreća u Hemptonsu

Incident se dogodio u ponedeljak, 13. oktobra, kada je Alek Boldvin vozio beli terenac marke Rendž Rover svoje supruge Hilari. Prema rečima svedoka, vozilo je udarilo u drvo u Ist Hemptonu.

Uprkos silini udara, glumac i njegov brat uspeli su da izađu iz automobila bez ikakvih povreda.

Poruka Aleka Boldvina: „Sve je u redu“

Alek se brzo oglasio na Instagramu kako bi uverio zabrinute fanove:

„Slupao sam auto svoje žene i osećam se loše zbog toga — ali sve je u redu. Dobro sam, i moj brat je dobro.“

Video se završio emotivnom porukom njegovoj supruzi:

„Hilarija, volim te više od svega i jako sam ponosan na tebe.“

Stiven se zahvalio svima na podršci

Stivenov predstavnik je potvrdio za TMZ da je glumac „dobro i zahvalan što niko nije povređen“.

„Stiven ceni zabrinutost i može da potvrdi da su i on i Alek bezbedni i dobro.“

Braća Boldvin, koja su tog dana trebalo da prisustvuju Međunarodnom filmskom festivalu u Hamptonsima, viđena su kako izlaze iz svog vozila i razgovaraju sa policijom na mestu nesreće.

Teške godine za Aleka Boldvina

Ova nesreća dolazi nakon nekoliko teških godina za Aleka Boldvina. Podsetimo se da je tokom snimanja filma „Rđa“ 2021. godine, snimateljka Halina Hačins tragično poginula kada je pištolj koji je Alek držao slučajno opalio.

Glumac je optužen za ubistvo iz nehata, ali je tužba odbačena u julu 2024. godine nakon što se izjasnio da nije kriv.

U međuvremenu, Boldvin je tužio tužioce koji su pokušali da ga pošalju u zatvor, podnevši građansku tužbu zbog „zlonamernog krivičnog gonjenja“ i „kršenja građanskih prava“ u Santa Feu 9. januara.

(Kurir)

