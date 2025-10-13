OKUPIO ESTRADU: Kolege došle da uveličaju venčanje i svadbu Uroš Živkovića (FOTO)
VENČANjE mladog pevača Uroša Živkovića i njegove izabranice Jovane održano je danas u svečanom duhu, uz prisustvo brojnih prijatelja, rodbine i kolega sa estrade.
Nakon crkvenog obreda, usledilo je slavlje koje je okupilo poznata lica domaće javne scene, a elegancija i stil viđenih gostiju privukli su veliku pažnju.
Među prvima su pristigli pevačica Tamara Milutinović i njen suprug, fudbaler Darko Jevtić. Tamara je za ovu svečanu priliku odabrala elegantnu dugu crvenu haljinu koja je isticala njenu figuru, dok se Darko odlučio za klasično sivo odelo, kojim je zračio stilom i otmenošću.
Glamurozan utisak ostavila je i Katarina Grujić, koja se odlučila za atraktivnu haljinu s dubokim šlicem. Njen suprug, fudbaler Marko Gobeljić, uskladio je stajling s njom – poneo je klasično crno odelo, čime su kao par izgledali potpuno skladno i upečatljivo.
Na svadbi su viđeni i Milan Dinčić Dinča sa suprugom, pevačica Jelena Gerbec, kao i Dragica Zlatić, koja se pojavila u zavodljivoj crvenoj haljini.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)