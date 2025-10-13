OKUPIO ESTRADU: Kolege došle da uveličaju venčanje i svadbu Uroš Živkovića (FOTO)

VENČANjE mladog pevača Uroša Živkovića i njegove izabranice Jovane održano je danas u svečanom duhu, uz prisustvo brojnih prijatelja, rodbine i kolega sa estrade.

FOTO: Ata / Antonio Anhel

Nakon crkvenog obreda, usledilo je slavlje koje je okupilo poznata lica domaće javne scene, a elegancija i stil viđenih gostiju privukli su veliku pažnju.

FOTO: Ata / Antonio Anhel

Među prvima su pristigli pevačica Tamara Milutinović i njen suprug, fudbaler Darko Jevtić. Tamara je za ovu svečanu priliku odabrala elegantnu dugu crvenu haljinu koja je isticala njenu figuru, dok se Darko odlučio za klasično sivo odelo, kojim je zračio stilom i otmenošću.

Glamurozan utisak ostavila je i Katarina Grujić, koja se odlučila za atraktivnu haljinu s dubokim šlicem. Njen suprug, fudbaler Marko Gobeljić, uskladio je stajling s njom – poneo je klasično crno odelo, čime su kao par izgledali potpuno skladno i upečatljivo.

Na svadbi su viđeni i Milan Dinčić Dinča sa suprugom, pevačica Jelena Gerbec, kao i Dragica Zlatić, koja se pojavila u zavodljivoj crvenoj haljini.