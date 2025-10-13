Poznati

OŽENIO SE UROŠ ŽIVKOVIĆ: Pred Bogom se zakleo na večnu ljubav Jovani - pogledajte kako je izgledala svadba folk pevača

Dušan Cakić

13. 10. 2025. u 18:09

POPULARNI folk pevač Uroš Živković danas se pred Bogom zakleo na večnu ljubav supruzi Jovani.

FOTO: Ata / Antonio Anhel

Na gala slavlju koje prave pevač i njegova supruga pozvane su brojne kolege sa estrade, a ukupno će biti oko 500 zvanica.

FOTO: Novosti

 

Najbliži članovi porodice, prijatelji i kumovi su prisustvovali crkvenom venčanju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

Jovana je ponela dugu venčanicu koja je na sebi imala til, čipku, ali i smeliji providni materijal oko dekoltea.

Foto: FOTO: Ата / Антонио Анхел

Njih dvoje vidno raspoloženi, jedva su čekali ovaj dan, pa ne sumnjaju da će biti žurka za pamćenje.

