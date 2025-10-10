Poznati

NIJE BILO PRIJATNO: Breskvica o problemu prelaska administrativnog prelaza, karijeri i porodici (FOTO)

Dušan Cakić

10. 10. 2025. u 22:55

MLADA muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica večeras je održala nastup u Beogradu, a pre druženja sa svojim fanovima, prokomentarisala je situaciju koja joj se desila, kada nije mogla da pređe administrativni prelaz i peva na Kosovu, kao i o mnogim drugim temama.

НИЈЕ БИЛО ПРИЈАТНО: Бресквица о проблему преласка административног прелаза, каријери и породици (ФОТО)

Foto: Novosti

Breskvica kaže kako nije dobila razlog zbog čega se to dogodilo.

- Nisam mogla da pređem administrativni prelaz, nisam ni prva ni poslednja. Nije bilo prijatno. Imala sam najbolju moguću nameru, želela sam jako da pevam tamo, jedva sam čekala taj nastup. Nisam dobila razlog, obrazloženje zbog čega mi nisu dali da pređem administrativni prelaz. Koliko ja znam, nemam zabranu za stalno, samo taj dan nisam mogla.

Foto: Novosti

Majka i otac ponosni na nju, ali joj Roditelji joj više ne dele savete.

- Mami i tati se sve dopada što uradim, tako da meni je uvek drago zbog toga. Uvek su tu da me podrže - zaključila nam je Anđela.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć