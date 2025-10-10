ZBOG LJUBAVI SVE NAPUSTILA I OTIŠLA U NEMAČKU: "Zvezda Granda" promenila život iz korena - "Nije bilo lako, ali zbog muža sam sve prihvatila"
PEVAČICA Danijela Ritan proslavila se u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a zbog ljubavi je napustila rodnu Banja Luku i otišla u Nemačku.
Danijela je sada otkrila kako njen život u inostranstvu izgleda i sa kakvim se izazovima susrela.
- Svoju Banja Luku sam napustila pre tri godine i naravno da mi nije bilo lako. Tamo sam odrasla, tu je moja porodica i moji ljudi. Svaki novi početak je izazovan, posebno kada napuštaš sve poznato i krećeš u nešto novo - rekla je ona, pa nastavila:
- Potrebna je velika hrabrost, ali ljubav daje snagu. Kada sam došla u Nemačku, osećala sam se kao da započinjem novi život - učenje jezika, novi ljudi, nova sredina. Danas je sve mnogo lepše, okružena sam ljudima koje volim, radim posao koji volim i često kažem da imam osećaj kao da i dalje živim među svojima, jer me muzika i naši ljudi prate svuda. Najviše mi je nedostajala porodica i prijatelji. Bilo je teško učiti jezik, pronaći kolege muzičare i izgraditi sve iz početka. U nekim trenucima sam pomislila da možda moj put neće biti muzika. Ali verujem da kada imaš snove i ciljeve, uz trud i veru sve može da se ostvari i evo danas radim posao koji najviše volim.
Muž mi je velika podrška
Istakla je da joj je suprug najveća podrška
- Pripremala sam se duže vreme za odlazak i to mi je pomoglo da lakše prihvatim promenu. Velika podrška mi je suprug, upravo zbog ljubavi sam i došla, a to je dovoljan razlog da sve prihvatim. Po prirodi sam pozitivna i uvek nastojim iz svake situacije da izvučem najbolje, jer od kukanja nema koristi - kroz smeh je zaključila pevačica.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)