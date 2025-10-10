Poznati

ZBOG LJUBAVI SVE NAPUSTILA I OTIŠLA U NEMAČKU: "Zvezda Granda" promenila život iz korena - "Nije bilo lako, ali zbog muža sam sve prihvatila"

Dušan Cakić

10. 10. 2025. u 22:20

PEVAČICA Danijela Ritan proslavila se u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a zbog ljubavi je napustila rodnu Banja Luku i otišla u Nemačku.

ЗБОГ ЉУБАВИ СВЕ НАПУСТИЛА И ОТИШЛА У НЕМАЧКУ: Звезда Гранда променила живот из корена - Није било лако, али због мужа сам све прихватила

Foto: ATA images/A.A.

Danijela je sada otkrila kako njen život u inostranstvu izgleda i sa kakvim se izazovima susrela.

 

- Svoju Banja Luku sam napustila pre tri godine i naravno da mi nije bilo lako. Tamo sam odrasla, tu je moja porodica i moji ljudi. Svaki novi početak je izazovan, posebno kada napuštaš sve poznato i krećeš u nešto novo - rekla je ona, pa nastavila:

- Potrebna je velika hrabrost, ali ljubav daje snagu. Kada sam došla u Nemačku, osećala sam se kao da započinjem novi život - učenje jezika, novi ljudi, nova sredina. Danas je sve mnogo lepše, okružena sam ljudima koje volim, radim posao koji volim i često kažem da imam osećaj kao da i dalje živim među svojima, jer me muzika i naši ljudi prate svuda. Najviše mi je nedostajala porodica i prijatelji. Bilo je teško učiti jezik, pronaći kolege muzičare i izgraditi sve iz početka. U nekim trenucima sam pomislila da možda moj put neće biti muzika. Ali verujem da kada imaš snove i ciljeve, uz trud i veru sve može da se ostvari i evo danas radim posao koji najviše volim.

 

Muž mi je velika podrška

Istakla je da joj je suprug najveća podrška

- Pripremala sam se duže vreme za odlazak i to mi je pomoglo da lakše prihvatim promenu. Velika podrška mi je suprug, upravo zbog ljubavi sam i došla, a to je dovoljan razlog da sve prihvatim. Po prirodi sam pozitivna i uvek nastojim iz svake situacije da izvučem najbolje, jer od kukanja nema koristi - kroz smeh je zaključila pevačica.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRETENIZAM!: Zašto nije snimljen film Na Drini ćuprija?

"KRETENIZAM!": Zašto nije snimljen film "Na Drini ćuprija"?