ZBOG LJUBAVI SVE NAPUSTILA I OTIŠLA U NEMAČKU: "Zvezda Granda" promenila život iz korena - "Nije bilo lako, ali zbog muža sam sve prihvatila"

PEVAČICA Danijela Ritan proslavila se u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a zbog ljubavi je napustila rodnu Banja Luku i otišla u Nemačku.

Foto: ATA images/A.A.

Danijela je sada otkrila kako njen život u inostranstvu izgleda i sa kakvim se izazovima susrela.

- Svoju Banja Luku sam napustila pre tri godine i naravno da mi nije bilo lako. Tamo sam odrasla, tu je moja porodica i moji ljudi. Svaki novi početak je izazovan, posebno kada napuštaš sve poznato i krećeš u nešto novo - rekla je ona, pa nastavila:

- Potrebna je velika hrabrost, ali ljubav daje snagu. Kada sam došla u Nemačku, osećala sam se kao da započinjem novi život - učenje jezika, novi ljudi, nova sredina. Danas je sve mnogo lepše, okružena sam ljudima koje volim, radim posao koji volim i često kažem da imam osećaj kao da i dalje živim među svojima, jer me muzika i naši ljudi prate svuda. Najviše mi je nedostajala porodica i prijatelji. Bilo je teško učiti jezik, pronaći kolege muzičare i izgraditi sve iz početka. U nekim trenucima sam pomislila da možda moj put neće biti muzika. Ali verujem da kada imaš snove i ciljeve, uz trud i veru sve može da se ostvari i evo danas radim posao koji najviše volim.

Muž mi je velika podrška

Istakla je da joj je suprug najveća podrška

- Pripremala sam se duže vreme za odlazak i to mi je pomoglo da lakše prihvatim promenu. Velika podrška mi je suprug, upravo zbog ljubavi sam i došla, a to je dovoljan razlog da sve prihvatim. Po prirodi sam pozitivna i uvek nastojim iz svake situacije da izvučem najbolje, jer od kukanja nema koristi - kroz smeh je zaključila pevačica.

