ONI ĆE DRŽATI GOVOR NA KOMEMORACIJI: Muzičar i glumci spremili dirljivo obraćanje za velikog prijatelja (FOTO)

U PONEDELjAK 13. oktobra je poslednji ispraćaj Halida Bešlića, koji je preminuo u utorak, 7. oktobra u 72. godini života.

Foto: ATA images/ A.A.

Kako se saznaje, govornici na komemoraciji će biti Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić. Foto: Ataimages.rs/ A.A.

Odali mu poštovanje

U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija. Sahrana će biti u 15 sati na gradskom groblju Bare. Porodica je objavila umrlicu, a kao ožalošćeni se navode supruga Sejda, sin Dino, snajka Mahia, unuci Lamia i Belmin-Kan i četiri Halidove sestre: Šemsa, Sevla, Fehka i Šefka, sa još 25 familija.

