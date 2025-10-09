TU SAM DA PRAVIM ŠOU: Dara Bubamara o karijeri, "Zvezdama Granda" i stanju na estradi (FOTO)

FOLK zvezda Dara Bubamara radi punom, angažovana je na projektu “Zvezde Granda”, uporedo i nastupa i kako kaže, uvek pravi lom

Foto: Novosti

- Kad ja nisam pravila lom. I kad imam i kad nemam novu pesmu, vole me ljudi i privatno što mi je jako bitno. Sada sam aktuelna, pojavljujem se svaki dan u “Zvezdama Granda”, iskačem iz frižidera - rekla je Dara za "Večernje novosti", pa otkrila da li joj je naporno sve to:

- Kad radim, ja radim, nisam tu. Jeste naporno, s obzirom na to da ja pevam, emisije, imam i sina. Nije lako, ali isplati se. Sređujem se i doterujem zbog sebe, jer je to meni jako bitno i volim kad me ljudi komentarišu kako dobro izgledam. Foto: Novosti

Na pitanje da li ima unutrašnje nevaljale demone, pevačica kaže:

- Nemam demone, ja sam strašno patrijarhalna i idem u crkvu, verujem u Boga, volim sve što je naše. To ne bih nazvala demon bluda, nego nemir u meni, ali naravno da se probudi taj nevaljali nemir. Poznata sam po tome da me ne možeš kupiti, ja sam u fazonu - imaću mnogo manje para, ali neću se prodati. Radim isključivo ono što želim i osećam. Foto: Novosti Tekst potpisa

Dara je otkrila i kako funkcioniše sa kolegama i žirija, te da li među njima ima onih koji se foliraju.

- Za sada su mi svi okej, ovo je početak, ja sam tu unela neki vedar duh. Pojedini iz žirija su se plašili da ću ja haos da napravim, za sada su svi srećni jer sam unela tu neku energiju, šalimo se. Ne znam da li se neko folira, neko je malo ozbiljan, neko malo više priča. Za sada su okej, niko me nije dirao - zaključila je folk zvezda za naš list.

