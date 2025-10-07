TO JE BIO POSLEDNJI PUT DA SMO ZAJEDNO PEVALI: Ana Bekuta slomljena od tuge zbog smrti Halida Bešlića

ANA Bekuta sa velikom tugom danas je primila vest o smrti kolege i dragog prijatelja Halida Bešlića.

Foto: Adnan Kadić

Ona se u suzama oglasila za medije i otkrila kako se oseća.

– Halid i ja smo nedavno snimili duet, pesma se zove „Zagrli me“ i snimali smo i spot za tu pesmu prošle godine. To je bilo poslednji put da smo zajedno pevali. Pesma se dopala baš i našoj, a i mlađim generacijama. Mnogo sam tužna zbog njegovog odlaska, tužna je i cela estrada bivše zemlje. On je u toj ekipi estradnjaka bio dobar domaćin iz Bosne sa najlepšim pesmama– priča Ana i dodaje:

– I danas sam se, setila jedne njegove divne pesme koja se zove „Malo je malo dana“ i baš me nešto posebno dirnula. Ta pesma govori kako je život kratak i prekratak za sve što nije dobro, ljubav, zajedništvo i radost– rekla je Bekuta. Foto: Adnan Kadić

Podsetimo, Halid je preminuo u 71. godini nakon veoma teške borbe za zdravlje. Pevač je neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenim problema s kojima nije uspeo da se izbori.

Halid je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjoj Luci, nakon čega je hospitaliziran. Tokom prošlog meseca je prebačen na odeljenje onkologije.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Tara Koldžić i tajna vitamina B12