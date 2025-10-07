TO JE BIO POSLEDNJI PUT DA SMO ZAJEDNO PEVALI: Ana Bekuta slomljena od tuge zbog smrti Halida Bešlića
ANA Bekuta sa velikom tugom danas je primila vest o smrti kolege i dragog prijatelja Halida Bešlića.
Ona se u suzama oglasila za medije i otkrila kako se oseća.
– Halid i ja smo nedavno snimili duet, pesma se zove „Zagrli me“ i snimali smo i spot za tu pesmu prošle godine. To je bilo poslednji put da smo zajedno pevali. Pesma se dopala baš i našoj, a i mlađim generacijama. Mnogo sam tužna zbog njegovog odlaska, tužna je i cela estrada bivše zemlje. On je u toj ekipi estradnjaka bio dobar domaćin iz Bosne sa najlepšim pesmama– priča Ana i dodaje:
– I danas sam se, setila jedne njegove divne pesme koja se zove „Malo je malo dana“ i baš me nešto posebno dirnula. Ta pesma govori kako je život kratak i prekratak za sve što nije dobro, ljubav, zajedništvo i radost– rekla je Bekuta.
Podsetimo, Halid je preminuo u 71. godini nakon veoma teške borbe za zdravlje. Pevač je neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenim problema s kojima nije uspeo da se izbori.
Halid je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjoj Luci, nakon čega je hospitaliziran. Tokom prošlog meseca je prebačen na odeljenje onkologije.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Tara Koldžić i tajna vitamina B12
Preporučujemo
STIGLA KUMA: Ceca Ražnatović došla na Andrejevo punoletstvo, sina Viki i Taške (FOTO)
06. 10. 2025. u 20:35
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)