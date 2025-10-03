VEĆ ZAKAZAO NASTUPE, A SUDIJA NE POPUŠTA: Tužioci traže 11 godina zatvora za Didija (FOTO)

ROČIŠTE za izricanje presude Šonu "Didiju" Kombsu počelo je u petak pred Saveznim sudom u Menhetnu, a tužioci tvrde da bi hip-hop mogul mogao da bude zatvoren godinama, dok su njegova deca u suzama molila sudiju za milost.

Elizabeth Williams via AP

Tužioci su tražili 11 godina zatvora za 55-godišnjeg Kombsa koga je porota u julu osudila po dve tačke za prevoz ljudi radi prostitucije što se smatra kršenjem saveznog Manovog zakona.

On je takođe oslobođen težih optužbi za reketiranje, zaveru i trgovinu ljudima u svrhu seksualne ekploatacije za koje je mogao da dobije doživotnu zatvorsku kaznu.

Kombsovi advokati zahtevali su da bude odmah pušten jer je "već proveo više od godinu dana u pritvoru", a predlog su izneli u petak popodne.

Suđene je trajalo skoro dva meseca, a pred porotom su svedočile žrtva koje su opisivale do detalja kako ih je hip-hop mogul zlostavljao.

AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

Očekuje se da će i Kombs sam govoriti na sudu nakon svoje dece koja su bila uz njega tokom suđenja.

Kristi Slavik, tužiteljka, izjavila je ispred sudije Aruna Subramanija da bi izostanak ozbiljne kazne značio potputno ignorisanje godina nasilja žrtvama.

- Ovo je slučaj o čoveku koji je činio užasne stvari živim ljudima da bi zadovoljio svoje seksualne potrebe. Njemu nije potreban novac. Njegova valuta je bila kontrola - rekla je Slavik.

Zakazivao pojavljivanja u Majamiju sledeće nedelje

Tužilaštvo je, između ostalog, ukazalo i na to da je Kombs zakazao javno pojavljivanje u Majamiju sledeće nedelje, što su okarakterisali kao izraz "vrhunca oholosti“, a odbrana je, s druge strane, osporila primenu Manovog zakona u ovom slučaju.

Advokat Džejson Driskol rekao je da taj zakon "nikada nije trebalo da bude primenjen na Kombsa“.

- Gospodin Kombs nije veći od života. On je ljudsko biće. I napravio je neke greške. Ima mane, kao i svi mi. Ali sudijo, koliko nas može reći da smo pomogli toliko života, bezbroj života? - rekla je njegova koleginica tokom izlaganja Nikol Vestmorland.

AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

Kombsova deca su se obratila sudu sa molbom da njihovom ocu bude ukazana milost.

- Moj otac je moj superheroj. Videti ga slomljenog i lišenog svega je nešto što nikada neću zaboraviti - rekao je Džastin Kombs, naglasivši da mu je boravak u pritvoru pomogao da ostavi drogu i alkohol.

AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

Njegova kćerka D'Lila istakla je strah od gubitka oca, posebno nakon smrti njihove majke Kim Porter 2018. godine.

Ukupno se šestoro od sedmoro dece obratilo sudu, dok najmlađa, dvogodišnja Lav, nije govorila.

Sudija, koji je već dva puta odbio zahteve za kauciju, rekao je da iako je Kombs oslobođen nekih optužbi, to ne umanjuje težinu ponašanja koje mu se stavlja na teret, uključujući nasilje i prinudu.

Šta se dešava sa Kesi, "Džejn" i ostalim žrtvama?

Bivša partnerka, R&B pevačica Kasandra "Kesi" Ventura, izjavila je pred porotom da ju je Kombs godinama primoravao na seks sa strancima, i da je jedan od takvih incidenata završen snimkom na kojem se vidi kako je Kombs vuče i fizički napada u hotelskom hodniku.

Žena koja je svedočila pod pseudonimom "Džejn" izjavila je da se osećala prisiljenom da učestvuje u seksualnim aktivnostima s muškim seksualnim radnicima tokom "hotelskih noći" pod uticajem droga, dok je Kombs posmatrao i snimao.

Iako je još jedna žena po imenu "Mia", trebalo da govori u petak, svedočenje je otkazano zbog prigovora odbrane, a u pismu sudu, navela je da Kombs predstavlja "kontinuiranu opasnost za nju i druge".

Odbrana je planirala da prikaže i kratak video o Kombsovom životu, porodici i humanitarnom radu.

Kombs se na sudu pojavio u ležernom izdanju – u svetlom džemperu, košulji i tamnim pantalonama. U sudnici je pozdravio svoje advokate i porodicu, dok su ispred suda prisutni fotografi i javnost.

AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

Oglasio se i Didi

U emotivnom obraćanju, Kombs je rekao da su poslednje dve godine njegovog života bile najteže i da nema koga drugog da okrivi osim sebe. Posebno je istakao scene nasilja nad bivšom partnerkom Kasandrom „Kesi“ Venturom kao nešto što ga proganja svaki dan.

- Bio sam mentalno izgubljen. Bio sam mrtav unutra. Moja valuta je bila kontrola - napisao je Kombs.

Tvrdi da ga je boravak u zatvoru promenio: postao je trezan prvi put u 25 godina, započeo rad na sebi kroz terapiju i osnovao edukativni program "Free Game" za druge zatvorenike, koji je, kako kaže, doneo mir među pripadnicima različitih bandi.

Kombs je apelovao na sudiju da uzme u obzir i njegovu porodicu – sedmoro dece i bolesnu majku od 84 godine, za koju je, kako kaže, uvek bio primarni negovatelj. Naglašava da je izgubio sve: karijeru, poslove, ugled i mogućnost da bude uz svoju decu.

- Stari ja je umro u zatvoru, a novi ja je ponovo rođen. Ako mi date drugu šansu, neću vas izneveriti - poručio je sudiji, dodajući da želi da svojom životnom pričom inspiriše druge da ne ponavljaju njegove greške.

