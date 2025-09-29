FILM O ROK LEGENDI STIŽE U BIOSKOPE - „SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE“ OD 23. OKTOBRA NA VELIKOM PLATNU

Sinoć je na 63. Filmskom festivalu u Njujorku premijerno prikazan filmu o legendarnom Brusu Springstinu, a projekciji su prisustvovali autori i glumačka ekipa filma, te su se pored samog Springstina, našli i Džerei Alen Vajt koji i tumači legendarnog muzičara, Džeremi Strong, Stiven Grejam, reditelj Skot Kuper i drugi.

Zasnovano na knjizi Vorena Zejnsa, film "SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE", kao prvo igrano biografsko delo o jednom od najpoznatijih američkih muzičara Brusu Springstinu osvrće se na period rada i nastanka Brusovog čuvenog albuma "Nebraska" iz 1982. godine, kada je, koristeći četvorokanalni snimač u svojoj sobi, u Nju Džersiju, beležio prekretnicu u svom životu, stvarajući ujedno sirov, akustični zapis sa, kako se navodi, naseljenim dušama koje su izgubljene i koje traže razlog da veruju.

Najvaljena biografska drama ne pokriva celu karijeru muzičke legende, nego specifičan, emotivno intenzivan period u njegovom rada i života.

Godine 1981. tridesetjednogodišnji Brus Springstin je upravo završio izuzetno uspešnu turneju za svoj najnoviji album “The River” navodeći rukovodioce Columbia Records-a da željno iščekuju njegov povratak u studio i još novih hitova koji bi usledili.

Međutim, studio je bio poslednje mesto gde je Springstin želeo da bude. Osećajući anksioznost, iscrpljenost i žudnju za toplinom svojih starih prijatelja i za porodicom, povukao se u mirnu kuću u blizini svog rodnog grada Friholda u Nju Džerziju.

Tokom perioda, s kraja 1981. pa do naredne 1982. godine, umetnik je doživeo jednu od najnižih tačaka u svom životu, izolovan i boreći se sa prošlošću i noseći se sa posledicama depresije sa kojom još nije bio spreman da se suoči ili leči. Svoju energiju usmerio je ka mračnijim i tužnijim segmentima čovečanstva.

Crpeći inspiraciju iz raznih izvora, istinitih kriminalističkih pirča, Springstin je sam snimio 10 pesama koje će formirati album "Nebraska", jedno od njegovih najboljih dela do sada.

Prema rečima scenariste i reditelja filma Skota Kupera, ujedno i dobitnika nagrade Oskar za film "Ludo srce", ovo je priča o zanemarenoj duši koja se popravlja kroz muziku. "Brus se oporavljao od ogromnog uspeha svog predhodnog albuma i spolja je izgledalo da sve ide kako treba, ali iznutra se tiho raspadalo, doživljavajući neku vrstu emocionalne vrtoglavice - osećaj da život koji mu je doneo mnogo, ne odgovara težini koju je nosio. Proganjao ga je i sztrah od uspeha, od toga da ne bude više kao ljudi sa kojima je odrastao," rekao je reditelj zaključujući "Iz tog ukletog stanja proizišao je, po mom mišljenju, jedan od najvećih albuma u poslednjih 50 godina."

Film "SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE" naći će se na domaćem bioskopskom platnu od kraja meseca, 23. oktobra.