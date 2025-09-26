LEPO JE POREĐENJE, ALI JA SAM SVOJA: Zovu je naslednicom Jelene Rozge, a pevačica žestoko uzvratila (FOTO)

PEVAČICA Danijela Ritan, koju je publika zapamtila iz popularnog takmičenja „Zvezde Granda“, konačno je ostvarila svoj, kako sama kaže, veliki san i objavila prvu pesmu.

Foto: Novosti

I dok mnogi već komentarišu da je njena boja glasa i energija podsećaju na Natašu Bekvalac, Jelenu Rozgu i Gocu Tržan, Danijela priznaje da joj takva poređenja imponuju, ali da joj je cilj da izgradi sopstveni muzički identitet.

- Zaista mi je drago kada me porede sa velikim imenima poput Nataše Bekvalac, Jelene Rozge i Goce Tržan. To je lep kompliment, pogotovo za prvu pesmu. Ali, moj cilj je da vremenom izgradim svoj stil i da publika prepozna mene po meni samoj - iskrena je Danijela za naš list.

Posebno joj prija što publika u njenom glasu prepoznaje sličnost sa jednom od najvećih pop zvezda regiona Jelenom Rozgom.

- Jelena ima predivne pesme, kako iz vremena dok je bila u grupi Magazin, tako i iz solo karijere. Ljudi često kažu da mi njene pesme sjajno leže, i to je za mene prelep kompliment. Ona je velika zvezda i čast je kada te neko uporedi sa njom" ističe mlada pevačica ali odmah dodaje da joj je cilj da pronađe svoj jedinstveni izraz.

Danijela priznaje da je snimanje prvog spota za nju bilo i uzbudljivo i pomalo stresno.

- Sve mi je bilo novo! Prvi put sam prolazila kroz ceo proces snimanja i osećala sam se i srećno i zahvalno. Mislim da svaki pevač mašta o trenutku kada ima svoju pesmu, meni se to ostvarilo, i ovo je tek početak svega onoga što pripremam za moju publiku - otkriva ona kroz osmeh.

Iako je tek na početku karijere, Danijela već osvaja publiku iskrenošću, emocijom i talentom. A ako je suditi po prvim reakcijama, pred njom je svetla budućnost na muzičkoj sceni.

