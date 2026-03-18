"POJAČAĆEMO ODMAZDNE NAPADE" Komandant vazduhoplovnih snaga IRGC-a uputio poruku naciji

KOMANDANT Vazduhoplovnih snaga Korpusa Islamske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi najavio je da će iranske snage pojačati odmazdne napade protiv "protivnika zemlje".

Foto: Profimedia/Ilustracija

U poruci upućenoj naciji, Musavi je naveo da će se "neprijateljsko nebo pretvoriti u još veći spektakl", ističući da planirana eskalacija predstavlja odgovor na zahteve javnosti da se neprijateljima zada snažniji udarac, prenosi Press TV.

On je dodao da protivnici, kako tvrdi, nisu u stanju da nametnu poraz Iranu. Njegova izjava je usledila u trenutku kada se u Iranu održavaju masovni skupovi podrške vlastima usred, kako navodi iranska strana, izraelsko-američkih napada na zemlju.

Iranske oružane snage su saopštile da su do sada izvele najmanje 60 talasa kontranapada na američke i izraelske ciljeve u regionu u okviru operacije "Pravo obećanje 4".

Prema tim navodima, među metama su bili Tel Aviv, Jerusalim, Haifa i Ber Ševa, kao i američke vojne pozicije u Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanu, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu i Kuvajtu.