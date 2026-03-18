Svet

"POJAČAĆEMO ODMAZDNE NAPADE" Komandant vazduhoplovnih snaga IRGC-a uputio poruku naciji

Новости онлине

18. 03. 2026. u 07:15

KOMANDANT Vazduhoplovnih snaga Korpusa Islamske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi najavio je da će iranske snage pojačati odmazdne napade protiv "protivnika zemlje".

ПОЈАЧАЋЕМО ОДМАЗДНЕ НАПАДЕ Командант ваздухопловних снага ИРГЦ-а упутио поруку нацији

Foto: Profimedia/Ilustracija

U poruci upućenoj naciji, Musavi je naveo da će se "neprijateljsko nebo pretvoriti u još veći spektakl", ističući da planirana eskalacija predstavlja odgovor na zahteve javnosti da se neprijateljima zada snažniji udarac, prenosi Press TV.

On je dodao da protivnici, kako tvrdi, nisu u stanju da nametnu poraz Iranu. Njegova izjava je usledila u trenutku kada se u Iranu održavaju masovni skupovi podrške vlastima usred, kako navodi iranska strana, izraelsko-američkih napada na zemlju.

Iranske oružane snage su saopštile da su do sada izvele najmanje 60 talasa kontranapada na američke i izraelske ciljeve u regionu u okviru operacije "Pravo obećanje 4".

Prema tim navodima, među metama su bili Tel Aviv, Jerusalim, Haifa i Ber Ševa, kao i američke vojne pozicije u Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanu, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu i Kuvajtu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVAK ĐOKOVIĆ DONOSI ODLUKU BEZ PRESEDANA?! NJegovi navijači, ali i oni koji ga ne podnose - gledaju i ne veruju

NOVAK ĐOKOVIĆ DONOSI ODLUKU BEZ PRESEDANA?! Njegovi navijači, ali i oni koji ga ne podnose - gledaju i ne veruju