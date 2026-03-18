BORBA GRUJIĆA I DALJE TRAJE: Uzgajivači konja iz Vršca, koji su izgubili gotovo ceo salaš u lanjskom požaru, očekuju pomoć institucija

PORODICA Grujić iz Vršca, poznata po uspešnoj tradiciji uzgoja konja, već šest meseci se teškom mukom bori za opstanak svog salaša, koji je 30. avgusta gotovo ceo izgoreo u nezapamćenom požaru, izazvanom paljenjem divlje deponije u susednom romskom naselju.

Uz pomoć prijatelja i rođaka, kao i brojnih nepoznatih ljudi, polako se dižu iz pepela, ali kažu da im je neophodna i obećana pomoć nadležnih institucija, s obzirom na to da su stradali tuđom nemarnošću. Jedino što žele je da do predstojeće zime stanu na noge.

Šteta koju su Grujići pretrpeli je ogromna. Zvanično je procenjena na oko 125.000 evra. Vatra im je progutala sve pomoćne objekte, uključujući i veliki hangar, u kom je bila smeštena kompletna poljoprivredna mehanizacija: tri traktora, presa za rolo bale, sejalica za kukuruz, prskalice, prikolica za transport konja, automobil. Sve to se pretvorilo u garež, baš kao i sve zalihe hrane za konje, tj. oko 900 rolo bala sena, slame i deteline. Preživeli su „samo“ ukućani i životinje.

-Za svega par sati izgubili smo sve što su tri generacije stvarale 40 godina. Mislili smo da je to kraj, a onda su se pojavili dobri ljudi iz cele Srbije i ponudili nam pomoć. Samo zahvaljujući njima smo i opstali. Dali su nam snagu, koju u tom trenutku nismo ni znali da imamo – kaže Marija Grujić, koja se zajedno sa sestrom Jovanom bavi poslom, koji je započeo njihov deda, a nastavio otac Saša, inače uspešni vozač kasačkih konja.

Hangar izgoreo sa svom poljoprivrednom mehanizacijom

Privatne donacije im i dalje stižu sa svih strana. Tim sredstvima i svom svojom ušteđevinom, koju su godinama skupljali za razvoj ergele, do sada su uspeli da osposobe jednu štalu za konje, da obnove ambar i mešaonu stočne hrane, a ovih dana su kupili i traktor, bez kog nisu mogli da funkcionišu. Pomoć su im pružile i kolege iz konjičkog sporta, koje su ih snabdele hranom za životinje do zime. Te zalihe Grujići sada čuvaju u komšijskom magacinu, uporedo pokušavajući da obnove svoj hangar, za koji, inače, još dve godine moraju da otplaćuju kredit.

-Dobili smo veliku donaciju blokova, kojima planiramo da zazidamo hangar, kako bismo izbegli da nam se ovakav požar ponovo desi. Međutim, fali nam još materijala, kao i novac za majstore. Bez pomoći države i lokalne samouprave mi to ne možemo sami da uradimo – naglašava sagovornica „Novosti“, koja od institucija očekuje i podršku oko kupovine poljoprivredne mehanizacije, kako bi, kao i pre požara, mogli sami da obrađuju njive i proizvode hranu za dvadesetak konja, koliko ih trenutno imaju.

Lokalni poljoprivrednici su im jesenas pomogli oko tih ratarskih poslova, ovih dana su im posejali i ovas, ali dalje moraju i žele sami. Obraćali su se najvišim državnim instancama, ali pomoć još nisu dobili. Od nadležnih traže samo najosnovnije – da vrate ono što su imali, a što su ne svojom krivicom izgubili.

NE OSEĆAMO SE BEZBEDNO

NEKOLIKO stotina metara iza imanja Grujića nalazi se romsko naselje, čiji stanovnici na poljani, koja ih deli, iznova prave divlju deponiju i pale otpad, ne bi li lakše došli do sekundarnih sirovina. Odatle je i krenula vatra, koja je progutala ergelu.

-Svake godine se borimo sa tim požarima. To je već postalo kao ritual. Često smo i sami pomagali vatrogascima u gašenjima, ali se problem iznova javlja. I uvek je NN lice zapalilo vatru. Uopšte se ne osećamo bezbedno – ukazuje Marija na ovaj sistemski problem, uz napomenu da im je sada potrebna pomoć i oko izgradnje hidranta, kako bi ubuduće mogli da brane imanje.

SMS AKCIJA

GRAD Vršac je prošlog septembra pokrenuo humanitarnu SMS akciju za prikupljanje sredstava za pomoć trima porodicama, koje su lane pretrpele štetu u dva različita požara. Akcija je trajala mesec dana, ali nije zaživela. U fondaciji „Humanost bez granica“, koja je prikupljala SMS poruke, Grujićima je rečeno da je sakupljen mali iznos, te da se niko iz lokalne samouprave nije javio da ta sredstva preuzme.