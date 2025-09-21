SEĆANJE NA DARKA RADOVANOVIĆA: Porodica, prijatelji i kolege sa estrade se okupili na humanitarnom koncertu u pevačevu čast (FOTO)

VEČERAS se održava humanutarni koncert pod nazivom “Sećanje na Darka Radovanovića” u SKC Obrenovac, u gradu u kojem je Darko odrastao i započeo prve muzičke korake.

Foto: Novosti

Ovim povodom brojne poznate ličnosti, među kojima su Darkove kolege, prijatelji i saradnici, došle su u Obrenovac kako bi odgledali premijerno prikazivanje dokumentartnog filma pokojnom pevaču i uživali u humanitarnom koncertu.

Događaj su svojim prisustvom uveličali Romana Panić, Ivana Selakov, Suzana Branković, Nenad Jovanović Blizanac, Nemanja Staletović, Anastasija Rilak, Deni Boneštaj, Balša Vujičić, kao i članstvo "Mega miks" benda, sa kojima je Darko počeo svoj estradni put, a tada su se zvali "Cvaka cvak".

Na veče sećanja, puno emocija i uspomena, stigli su i članovi porodice, Darkov brat koji je ovim povodom došao iz inostranstva gde inače živi, kum Milan Mitkovic, supruga Maja, ćerka Lara, kuma Jovana i mnogi drugi.

Pop zvezda Romana Panić za "Večernje novosti" prisetila gde je bila kada je saznala da je Darko poginuo.

- Pevala sam na slavlju u Valjevu, u pauzama sam saznala da se to desilo, bilo je jako teško. I on i Toše tako da nastradaju. Sećam se našeg poslednjeg razgovora, on je mene pozvao da pevamo duet, i to za pesmu koju je snimio sa Ivanom Selakov, ali ja nisam mogla tada i onda je on snimio sa Ivanom, a ta pesma je postala hit.

Romana je otkrila da li je u kontaktu sa Darkovom udovicom.

- Mi smo se sreli godinu dana nakon njegove smrti, prvi koncert u njegovu čast, tada sam se prvi put srela sa njom. Bilo je mnogo pevača tada, a večeras smo opet pevali zajedno za njega.

Jedan od najvećih hitova u Darkovoj karijeri, bio je i duet "Ako je do mene"sa Ivanom Selakov.

- Sve ovo za mene je vrlo emotivno i setno. Darka sam volela i dalje ga volim i znam da je on tu sa nama i dalje i da nas odozgo gleda. Na svojim nastupima obavezno pevam naš duet, kao i neke druge njegove pesme kao što su "Sanjam te", "Vreme da se rastaje" - rekla je Ivana za "Novosti".

Darko Radovanović poginuo je 11. juna. 2011. godine u stravičnoj nesreći kod Ostružničkog mosta. Tada je život izgubio i njegov menadžer Aca Milošević.