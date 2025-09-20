UVEK IDEM PUTEM MUZIKE: Slavko Banjac o estradnoj kilometraži, publici, inspiraciji (FOTO)

LjUBAV prema porodici, prijateljima, muzici, jer ona uvek pobeđuje i to me je pratilo kroz čitav život i karijeru.

Foto: Novosti

Ovim rečima za „Večernje novosti“ priča jedna od najvećih folk zvezda devedesetih Slavoljub Nedeljković, poznatiji kao Slavko Banjac nakon sinoćnjeg nastupa pred beogradskom publikom jednom prestoničkom restoranu. Banjac je pevao svoje najveće hitove "Ne verujem lepim ženama", "Vino mi uzima dušu", "Daleko, negde ko zna gde", "Kasno je", "Pevaću da te zaboravim" i druge. Zajedno sa bendom "Barakuda" napravio je atmosferu koja je isijavala energijom deljenja , ljubavi i lepote.

Prošle godine uspešno se vratio na scenu pesmama „Bolujem“ i „Ljubav što ne prestaje“, a brojna publika je uživala i u njegovom velikom solističkom koncertu koji je održao 22. februara ove godine u MTS dvorani pod nazivom „Ljubav kao odgovor“.

- Tokom cele subotnje večeri tog 22. februara, u meni se smenjivalo uzbuđenje, radost i osećaj odgovornosti, jer sam želeo da publici pružim pravi spektakl. Moja publika je najbolja i to su ljudi kojima sam beskrajno zahvalan, vratili si mi osmeh. To su oni koji znaju da slušaju muziku, a ja sam im dao ogromnu energiju i količinu emocija, muzikom i pesmom. Odgovor na sve je bila ljubav. Foto: Novosti

*Iako ste u karijeri napravili dužu pauzu, svih ovih godina publika vam je bila verna i nije vas „izneverila“. Koliko vam je to dalo vetar u leđa da nastavite?

- Moja publika je najbolja i na to sam ponosan. Ne znam koliko nas ima, ali ja idem svojim putem muzike, to su ljudi kojima sam beskrajno zahvalan. Posle velike pauze, oglasili su se, vratili su mi osmeh. To su oni koji znaju da slušaju muziku, a ja u sebi nosim toliku energiju i količinu emocija. Taj moj trud i želja nemoguće je da se ne prenesu na publiku.

*Nastupate i u koncertnim dvoranama i restoranima. Gde je bolja energija?

- Nema razlike, svuda je ista i dobra energija. Energije moje publike uvek isijava upravo ono što ja jesam na sceni - ljubav i potpuna predanost. Verujem u svoj „Barakuda bend“, kao i u sve ljude koji nesebično učestvuju u organizaciji.

*Posle numera „Bolujem“ i „Ljubav što ne prestaje“ koji su sledeći diskografski noviteti?

- U dogovoru sa mojim muzičrima, odlučili smo da starim pesama i hitovima damo novo ruho. U narednom periodu dobro poznate pesme čućete u akustičnom aranžmanu. Radujem se tome da im s jeseni damo malo neke nove muzičke boje. Naravno, pored diskografskog momenta, ovih dana dobijam dosta ponuda oko novogodišnjeg nastupa, ali sam siguran da ćemo izabrati ono najbolje gde ćemo se moja publika ja na najlepše provesti i na najbolji moguću način zajednički ući u Novu 2026. godinu. Foto: Novosti

RADMO ZAJEDNIČKIM SNAGAMA

*KAKO formirate repertoar koji izvodite na nastupima i na druženjima sa publikom?

- Moji muzičari i ja zajedno pravimo listu pesama koje izvodimo. Naravno, na samom nastupu dođe do raznih iskakanja, pa se nekad i ne držimo „slepo“ samog spiska.