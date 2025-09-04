UMRO ĐORĐO ARMANI: Legendarni modni dizajner preminuo u 91. godini

ITALIJANSKI modni dizajner Đorđo Armani je preminuo u 92. godini života, saopštila je danas Armani grupa.

"Sa beskrajnom tugom, Armani grupa objavljuje smrt svog tvorca, osnivača i neumorne pokretačke snage, Đorđa Armanija", navodi se u saopštenju modne kuće.

Armani, koji je imao 91 godinu, bio je sinonim za moderni italijanski stil i eleganciju.



Kombinovao je dizajnerski talenat sa oštroumnošću biznismena, vodeći kompaniju koja je ostvarivala promet od oko 2,3 milijarde evra (2,7 milijardi dolara) godišnje, prenosi Rojters.

Već neko vreme se nije osećao dobro i bio je primoran da odustane od revija svoje grupe na Nedelji muške mode u Milanu u junu, što je bio prvi put u njegovoj karijeri da je propustio jedan od događaja na pisti.

Sa nadimkom "Re Đorđo" (Kralj Đorđo), dizajner je bio poznat po tome što je nadgledao svaki detalj svoje kolekcije i svaki aspekt svog poslovanja - od reklamiranja do sređivanja frizura modela dok su izlazili na pistu.

Kompanija je saopštila da će u subotu i nedelju u Milanu biti postavljena komemorativna sala, nakon čega će biti održana privatna sahrana.



(Tanjug)