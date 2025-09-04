UMRO ĐORĐO ARMANI: Legendarni modni dizajner preminuo u 91. godini
ITALIJANSKI modni dizajner Đorđo Armani je preminuo u 92. godini života, saopštila je danas Armani grupa.
"Sa beskrajnom tugom, Armani grupa objavljuje smrt svog tvorca, osnivača i neumorne pokretačke snage, Đorđa Armanija", navodi se u saopštenju modne kuće.
Armani, koji je imao 91 godinu, bio je sinonim za moderni italijanski stil i eleganciju.
Već neko vreme se nije osećao dobro i bio je primoran da odustane od revija svoje grupe na Nedelji muške mode u Milanu u junu, što je bio prvi put u njegovoj karijeri da je propustio jedan od događaja na pisti.
Sa nadimkom "Re Đorđo" (Kralj Đorđo), dizajner je bio poznat po tome što je nadgledao svaki detalj svoje kolekcije i svaki aspekt svog poslovanja - od reklamiranja do sređivanja frizura modela dok su izlazili na pistu.
Kompanija je saopštila da će u subotu i nedelju u Milanu biti postavljena komemorativna sala, nakon čega će biti održana privatna sahrana.
(Tanjug)
