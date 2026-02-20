MUČI VAS KAŠALJ? Uz ove lekovite čajeve lakše ćete da dišete
KAŠALj je često nezaobilazni simptom svake respiratorne infekcije, koji može da bude veoma izražen i naporon, naročito kod pušača.
U toj situaciji jedan od najdelotvornijih lekova iz prirode je topao čaj. On sam po sebi pomaže jer hidrira organizam, olakšava disanje i umanjuje nadražaj grla, čak i kada nema jake aktivne lekovite sastojake. Ipak, nauka je dokazala da su najefikasniji biljni borci protiv kašlja beli slez, timijan i bokvica. Ove biljke sadrže jedinjenja koja mogu da umanje iritaciju sluzokože i ublaže refleks kašlja.
Beli slez
Beli slez sadrži sluzi koje oblažu sluzokožu grla, smanjuju njenu iritaciju i mogu da ublaže nadražajni kašalj. Istraživanja su pokazala da ekstrakti belog sleza mogu biti efikasni u smirivanju suvog kašlja i iritacije grla. Čaj se pravi od korena ili listova - obično kašičica do dve suvog bilja na šolju tople vode, ostavi se da odstoji oko 10 minuta i procedi.
Timijan
Timijan sadrži eterična ulja koja mogu da imaju ekspektorantno i antitusivno (protiv kašlja) dejstvo, tako što pomaže da se sluz lakše izbaci i smanji iritacija. Sistematski pregledi ukazuju da kombinacije biljaka poput timijana mogu doprineti smanjenju simptoma kašlja. Čaj od timijana se pravi od kašičice suvog bilja na šolju vode, natapa se sedam do deset minuta.
Bokvica
Bokvica je tradicionalno korišćena biljka za respiratorne tegobe. Njeni listovi sadrže mukopolisaharide i druge supstance koje umiruju sluznicu grla i smanjuju iritativni kašalj. Evropska agencija za lekove priznaje njenu primenu kao tradicionalni biljni lek za ublažavanje suvog kašlja povezanog sa prehladom i iritacijama u ustima i grlu. Čaj se pravi tako što se jedan do dva grama suvih listova prelije šoljom ključale vode i ostavi 10 do 15 minuta da odstoji, a zatim se procedi.
