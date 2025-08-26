MUZIKU ŽIVIM I TRAŽIM U SVEMU: Tea Tairović o koncertu na „Roštiljijadi“, kantautorskom stvaralaštvu, karijeri, željama (FOTO)

VATROMETOM i spektakularnim koncerttom mlada popularna pevačica Tea Tairović, otvorila je 35. „Roštiljijadu“ u Leskovcu, pritom i istakla da voli da dođe u grad na Veternici, jer su tu dobri ljudi i toplog srca.

Foto: Marko Cvetković

Čim se pojavila na scenu izazvla je euforiju među prisutnima. Koncert je započela pesmom „Bakšiš“, a zatim su se ređali hitovi „Hajde“, „Pozovi“, „Ker finansijer“, „Çok güzel“, „Pec“ i mnogi drugi. Tea je svojim pesmama probudila najlepše emocije kod publike, koja je sve vreme pevala uglas sa njom. Veče je završila baladom „More bez brodova“, i zahvalila se svima, na trenucima koje nikada neće da zaboravi.

- Koncert u Leskovcu je jedan od u okviru turneje „Aska“ i moram da kažem je ovo bila mini Beogradska arena ili „Tašmajdan“ – rekla je Tea na početku razgovora za „Večernje novosti“, našem novinaru Dušanu Cakiću, kao i i zvaničnom voditelju "Roštiljijade". Foto: Marko Cvetković

Pred punim gradskim trgom, ali i terasama, Tea je priredila muzičko-scenski spektakl i naglasila da joj je drago što njene nastupe posećuju i dece, jer su ona najiskrenija publika.

- To je blagoslov od Boga na kome sam zahvalna i to se može ni sa čim meriti. Foto: Novosti

*Šta vam je prvo u glavi kada izlazite na scenu prilikom izvođenja velikih koncerata?

- Samo jedno imam u glavi, da uvek dam svoj maksimum, pevački i plesački, ali i energetski, što je vrlo važno. Velika je odgovornost prema svemu što radim, a najviše prema mojoj publici. Uvek postoji jedna doza treme, uzbuđenja, posebno kada je u pitanju nastup u novom gradu, državi i pred novom publikom.

*I ovo leto je radno za vas, da li je neki nastup u okvuru turneje „Aska“ ostavio poseban utisak?

- Najveća radost za mene što sam svuda s ljubavlju i poštovanjem dočekana. Na svakom od tih koncerata se rodi neka nova ljubav. Teško mi je da odvojim neki grad kao najbolji, jer u svakom gradu je bila odlična atmosfera.

*Zašto su 17. jun 2023. i 21. i 22. septembar prošle godine, tri važna datuma u vašoj karijeri?

- To su dani kada su bili moji veliki solistički koncerti. 17. jun je bio „Tašmajdan“, a 21. i 22. septembra su bile „Arene“. Momenti koji se ne mogu opisati rečima i svaka od ta tri datuma imaju za mene posebnu težinu i zauvek ću ih pamtiti. Foto: Novosti

*Kantautor ste većine svojih, odakle vam je dolazila inspiracija?

- Trenutno mi prija uloga kantautora, jer nekako sama sebi „pogodim“ pesme. Muziku živim i inspiraciju tražim u svemu. Svom životu, životima meni dragih ljudi, pa čak i onih koje ne poznajem. U prirodi, svetskim destinacijama, ljubavnim usponima i padovima. Uglavnom to radim tokom vožnje automobilom.

*Šta biste voleli da ostvarite?

- Mnogo toga, kako na prvatnom, tako i na poslovnom planu. Međutim, sve puštam da se desi, šaljem pozitivnu energiju i ljubav ka tome što želim i nekako sve dođe na svoje, negde ne žurim.