MUZIKA JE ZA MENE SPEKTAKL: Goca Tržan o predstojem druženju sa publikom, sreći i uspehu na profesionalnoj i privatnoj strani života (FOTO)

POP zvezda Gordana Goca Tržan održala je večeras veliki koncert u Smederevu.

Foto: Novosti

Legendarna pevačica je svojim hitovima razgalila publiku neverovatnom energijom i harizmom na sceni.

Ređala je pesme kao što su: "Haljina", "Žena za jednu noć", "Voleo si skota", "Ni na zemlji ni na nebu", "Gluve usne", "Stoperka", "Pelin" "Magent za samoću" i druge.

Nakon koncerta, pop zvezda je porazgovarala sa ekipom "Večernjih novosti" i istakla da se raduje i da je veoma uzbuđena što će zapevati i beogradskoj publici 17. oktobra u MTS dvorani.

- Pripreme polako kreću. Naravno, moji ste dragi gosti, kao i uvek. Obećavam veče ispunjeno kvalitetnom muzikom i pesmama. Iako ima još vremena u meni se smenjuju radost, odgovornost i ogromno uzbuđenje. Najviše osećam uzbuđenje, zato što je muzika za mene, pre svega - spektakl - rekla nam je Goca i dodala kako danas doživljava, oseća i opisuje svoj uspeh i sreću, i na profesionalnom i na privatnom planu.

- Na profesionalnom planu, sreća se grabi i važan je faktor za postizanje uspeha, jer sreća prati hrabre. U privatnom smislu, sreća su momenti i za mene nisu velike stvari, već dragocene sitnice. Svaka jutarnja kafa i buđenje, svaki zagrljaj moje ćerke i mog supruga, naš zajednički obrok. Nisam previše zahtevna žena sa jedne strane, a sa druge sam možda i više nego zahtevna - zaključila je muzička pop zvezda.