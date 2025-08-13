ANA BEKUTA U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Gradila sam karijeru čisto i pošteno (FOTO/VIDEO)

DRAGO mi je što vaš list i ja negujemo veliko prijateljstvo, lepu i uspešnu saradnju, od početka moje karijere.

Foto: Nikola Skenderija

Ovako, u dahu, sećajući se davne 1985. i pesme "Ja nisam rođena da živim sama", kada je sa bendom "Anabe", krenula estradnim putem, za "Novosti" govori Ana Bekuta, koja je juče bila gost naše redakcije.

Proslavljena pevačica narodne muzike, koja ne krije da se uželela druženja sa beogradskom publikom, održaće 6. septembra, na svoj 66. rođendan, solistički koncert u Sava centru pod nazivom "40 godina sa vama - na to se ponosim". Zbog velikog interesovanja, dan kasnije, zakazala je još jedan nastup u istoj dvorani.

- Radujem se koncertima i druženju sa publikom u dvorani koja ima tradiciju - kaže Ana Bekuta.

- Pripreme su već počele, a ono što obećavam je vrhunsko muzičko veče. Biće lepo, ali malo drugačije od mog poslednjeg koncerta 2018. godine u Plavoj dvorani. Znam da će se publici dopasti i da će uživati. Uvek sam želela da imam dugu i plodnu karijeru. Na početku, kada sam snimimila prvi album, potajno sam se nadala da u ovom poslu steknem penziju. To se i ostvarilo. Foto: Nikola Skenderija

*Prvi put ćete rođendan proslaviti sa publikom?

- Sve ove godine želela sam da dočekam rođendan sa narodom koji me voli. Slavićemo ljubav, jer je ona obostrana.

*Da li su već počele pripreme?

- Uveliko. Tonske probe su u Vrnjačkoj Banji, jer je tamo studio šefa orkestra sa kojim nastupam. U prirodi i na čistom banjskom vazduhu. Na sceni iza mene, pored stalne postavke orkestra, biće gudači i duvački ansambl.

*U vizuelno-scenskom događaju pomaže vam i glumac Milorad Miki Damjanović. Kako je došlo do saradnje?

- On je moj Pribojčanin. Zbog toga što je dramski umetnik, znam da će svojim znanjem dati nešto što do sada nije viđeno na našim prostorima. Radimo zajedničkim snagama.

*Ko su vam bili saveznici na putu do uspeha?

- Četiri decenije sam na sceni. Bilo je uspona i padova, što je normalno u svakom poslu. Ponosna sam na svaku notu, svaki segment karijere, bio dobar ili loš, jer sam radila iskreno, čisto i pošteno.

*U septembru počinje nova sezona takmičenja "Zvezde Granda", gde ste član žirija i mentor kandidatima. Na koji način im pristupate?

- Postavljam se uvek zaštitnički i roditeljski prema toj deci. Želim da izvučem najbolje iz svakog od njih. Kada sam ja počinjala pre 40 godina nisam imala priliku da neko na taj način radi sa mnom. I kada nešto nije dobro, svim silama se trudimo da to ispravimo i da u narednom krugu kandidat zablista. Foto: Nikola Skenderija

KRATAK ODMOR

*KAKVI su vam planovi posle proslave jubileja?

- Idem na kraći, ali zasluženi odmor. Neće trajati dugo, jer me kao i svake godine, s jeseni čekaju nove obaveze. Foto: Nikola Skenderija

Veliki intervju sa Anom pogledajte u nastavku, u videu ispod: