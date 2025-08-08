BORIS REŽAK ZA "NOVOSTI": Pevam srcem i uvek sam veran sebi (FOTO)

HOĆU da ljudi pamte predstojeći koncert i jako sam motivisan. Želim da bude možda jedan od najlepših koncerata ikad u Sava centru, ako tako mogu neskromno da kažem. Raspisuju se aranžmani za gudače, za duvače, plus moj standardni bend od deset članova.

Foto: Ilija Pejoski

Ovim rečima u razgovoru za „Večernje novosti“, pop zvezda Boris Režak opisuje svoje uzbuđenje pred veliki solistički koncert koji će održati 14. oktobra u Sava centru.

- Odlučio sam publici pružim nezaboravno iskustvo, kako bi publiku svaka nota i strofa dotakle najdublje emocije publike. Foto: Ilija Pejoski

*Po čemu će se razlikovati od prošlogodišnjeg u MTS dvorani?

- Pripreme traju već nekoliko meseci, temeljno radimo na novim aranžmanima mojih pesama. Za razliku od prošlogodišnjeg nastupa u MTS dvorani, koncert u Sava centru biće mnogo bogatiji u muzičkom smislu, jer na sceni će biti više od 20 vrhunskih muzičara. Samim tim i koncept celokupnog nastupa biće drugačiji, sve podređeno emociji i kvalitetu. Ništa ne prepuštam slučaju. Gajim ogromno poštovanje prema publici i svim ljudima koji kupe kartu da dođu i slušaju me, to je poverenje koje želim da opravdam svakim tonom.

*Koje pesme će se naći na repertoaru i da li će biti nekih premijera?

- Naći će sve moje pesme koje publika voli i koje očekuje da čuje, ali u potpuno novim, bogatijim aranžmanima koji će dodatno osvežiti izvođenje. Sviraćemo i numere koje su objavljene ove godine – „Ljubi me“ i „Poslije nas“. U septembru izlazi nova pesme „Sudbina“, a pred sam koncert, početkom oktobra, i još jedna – „Poruka za nju“. Biće to lepa prilika da publika čuje i nove emocije koje dolaze kroz te pesme.

*Vaša karijera bogata je hitovima. Jesu li sve pesme autobiografske ili su inspirisane životima drugih ljudi?

- Nisu sve pesme autobiografske, ali svaka nosi neku priču. Nekad je to moja, nekad priča ljudi koji su mi bliski, a ponekad me inspirišu i priče ljudi koje lično ne poznajem, ali me njihove sudbine dotaknu. Uvek postoji neka emocionalna nit, samo je pitanje s kim je povezana. To je ono što pesmu čini živom.

*Trijumfovali ste na „Beogradskom proleću“. Danas festivali gotovo da i ne postoje. Da li ih treba biti više, kao nekada?

- Verujem da festivali treba da postoje, ne previše, ali oni koji se organizuju moraju biti kvalitetni. Pogotovo kada je reč o pop muzici, koja danas nema dovoljno prostora u medijima. Iako sada postoje mnogi načini za promociju muzike, festivali imaju posebnu vrednost, posebno za mlade izvođače i autore. Oni kroz festivalsku scenu mogu da osete publiku, pozornicu i steknu iskustvo koje je neprocenjivo.

*„Gospodska ulica“ je numera koju mladenci biraju za prvi ples. Koliko vam to znači?

- Znači mi više nego što mogu rečima da opišem. Kada neko izabere vašu pesmu za jedan od najvažnijih dana u životu, to je potvrda da ste stvorili nešto iskreno i lepo. Takve stvari su za mene dragocenije od bilo kakvih nagrada. Od srca sam zahvalan svima koji se u toj baladi pronađu i kojima postane deo njihove ljubavne priče.

*Postoji li recept za trajanje na sceni?

- Raditi srcem i ostati veran sebi. To nije uvek lako, ali ako u tome istrajete, isplati se. Ljudi prepoznaju iskrenost, i to je ono što ostaje. Foto: Ana Banjac

POPULARNOST ME NE OPTEREĆUJE

*GDE bežite kada vam je previše popularnosti?

- Ne bežim nigde, jer ne osećam popularnost kao teret. Ja sam svoj na svome. Mir nalazim u kući, u razgovorima sa porodicom, prijateljima, u prirodi. Nisam izgubio dodir sa svakodnevicom i to mi pomaže da ostanem prizemljen. Na kraju dana, ja sam običan čovek, i to mi najviše prija.